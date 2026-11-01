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Вяло и дъждовно: Изборният ден започна

01 ноември 2026, 8:32 часа 572 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Вяло и дъждовно: Изборният ден започна

С дъжд почти в цялата страна, но с нормално и навреме отворени избирателни секции започна изборният ден на балотаж за президентския пост. Това съобщават председателите на ОИК и РИК в цялата страна, като информацията е потвърдена от ЦИК кам 8:00 часа. От окръжните дирекции на МВР в страната съобщават, че изборният ден е започнал спокойно. След първия тур до балотаж достигнаха две кандидатпрезидентски двойки - Андрей Гюров - Георги Кандев и Илияна Йотова - Кирил Вълчев. Всички секции работят нормално, единствено в Сливница няма ток, но машините работят на батерии. Без ток са и 4 секции в област Кърджали. Право на глас имат общо 6 590 000 избиратели. На територията на България са разкрити 9 373 избирателни секции. В 2 249 от тях са осигурени по две машини за гласуване, като общият брой на устройствата достига 11 622. Още: Заради балотажа: Промени в движението в София

Гласуването в чужбина

Българските граждани зад граница също могат да гласуват. Извън страната са разкрити 613 избирателни секции, като в 242 от тях е предвидено машинно гласуване. Изборният ден ще продължи до 20:00 часа. В случай че пред избирателните секции все още има чакащи граждани, които не са успели да гласуват, времето за упражняване на правото на вот може да бъде удължено, но не по-късно от 21:00 часа. Още: Официално: 22,98% е била избирателната активност на първи тур

Зад граница вотът започна в 20:00 часа българско време днес с отварянето на секцията в Окланд, Нова Зеландия, и ще приключи с гласуването на западното крайбрежия на САЩ, където секциите ще затворят в 6:00 часа българско време на 2 ноември. Сънародниците ни зад граница могат да се инфомират предварително за адреса на избирателната секция, в която възнамеряват да гласуват на интернет страницата на Министерство на външните работи в рубриката „Избори": https://www.mfa.bg/bg/izbori-2026. В някои населени места адресите на избирателните секции между първи и втори тур на изборите са променени поради организационни и логистични причини.

Припомняме, че на първия тур избирателната активност беше под 23% - най-ниската на президентски вот от началото на прехода. Още: "Виновни са си политици": Политолози прогнозират ниска активност и тежък балотаж

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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