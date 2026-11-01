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“Алфа Рисърч“: 3% избирателна активност към 10.00 часа

01 ноември 2026, 11:16 часа 861 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
“Алфа Рисърч“: 3% избирателна активност към 10.00 часа

Избирателната активност на втория тур на президентските избори е 3,0% към 10.00 часа, показват данни на агенция "Алфа Рисърч", цитирани от БНР. Подобна беше избирателната активност и на първия тур преди седмица, когато беше отчетена избирателна активност от 3,1 на сто към 10.00 часа, припомнят от агенцията. Още: Българите в Нова Зеландия бяха по-активни и вече грасуваха

За сравнение, друга социлогическа агенция - “Тренд“ отчете 0,8% избирателна активност към 8.00 часа. Още: Първи данни за избирателната активност час след началото на вота

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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