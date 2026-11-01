МВнР: Балотажът започна във всички секции в Европа

Гласуването на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България за сънародниците ни зад граница на територията на Европа започна в 6 часа българско време. Последни отвориха избирателните секции в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Исландия, Ирландия и Португалия, както и тези на територията на Канарските острови – в 9:00 ч. българско време. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР). Най-голям брой избирателни секции са разкрити в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия - 82, Турция - 78, Германия - 70, Испания - 67. Още: МВР: Спокойно начало на вота, но с 415 сигнала за нарушения само за час Информация за техните адреси е публикувана на интернет страницата на Министерството на външните работи в рубриката „Избори за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г.“: https://www.mfa.bg/bg/izbori-2026.

Българските граждани могат да гласуват и в държави, в които Република България няма дипломатически и консулски представителства, сред които Исландия, Малта и Люксембург. Министерството на външните работи и дипломатическите и консулските представителства на Република България създадоха необходимата организация всички избирателни секции в Европа да бъдат осигурени за провеждането на изборния ден, който до момента протича безпроблемно. Още: “Алфа Рисърч“: 3% избирателна активност към 10.00 часа