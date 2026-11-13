Радев подкрепял декларацията за европейската сигурност, но иска промени в текста за Украйна (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев обясни, че България е подкрепила декларацията за европейската сигурност и мира в Украйна, но е направила писмена резерва единствено към нейния преамбюл. По думите му страната ни приема останалата част от документа, който беше представен на Деветата среща на върха на Европейската политическа общност в Дъблин.

"В протоколите стои моята писмена резерва само към преамбюла. Всичко друго ние го приемаме и го приветстваме, това е много важна декларация", заяви Радев на брифинг в ирландската столица.

По-рано от Министерския съвет съобщиха, че България е подкрепила с резерви френската инициатива за формулиране на ключови принципи на европейската сигурност. Министър-председателят е поискал политическите послания в документа да бъдат съобразени с настоящия етап на преговорите за мир в Украйна. Още: Германски медии: България не е подписала декларацията за сигурност в Европа

Около 40 държави от т.нар. широка Европа, която надхвърля границите на Европейския съюз, приеха в Дъблин специална харта с основните принципи на сигурността. Документът засяга и заплахите от хибриден характер, информационните атаки и посегателствата срещу демокрацията, съобщи Франс прес.

"В момента текат преговори най-сетне, и то на високо дипломатическо ниво за мирно решение на войната в Украйна. И именно тук мисля, че трябва езикът на общите европейски документи да отразява динамиката на тези политически процеси, особено що се касае до преговорите", посочи Радев.

Той обясни, че затова България е настояла формулировките в преамбюла да бъдат променени, така че да не ограничават възможностите за диалог и постигане на мирно решение.

"Затова и ние изразихме резерви към преамбюла на декларацията така че именно тези формулировки да отговарят на тази динамика, за да може да имаме един по-широк обхват на диалога и да не изключваме мирните решения в тяхната цялост", допълни премиерът. Още: Радев подписа декларация за сигурност на Европа и възрази да се настоява за гаранции за сигурност за Украйна

Като конкретен пример той посочи отпадането на текст от по-ранна версия на документа, който се отнасял до значението на преговорите в Абу Даби и необходимостта те да бъдат подкрепени.

"Това изчезна, това отпадна. Ние настояваме да има такъв текст. И да не стесняваме полето за диалог в никакъв случай, а също и опциите за намиране на решение", заяви Радев.

Попитан за разминаванията между информацията на българското правителство, френския Елисейски дворец и германските медии, премиерът отново подчерта, че резервата на България се отнася само до преамбюла.

"Ясната формулировка е следната - това, което писахме снощи, писмена позиция моя, ние подкрепихме тази декларация с резерви само в преамбюла. Иначе цялата декларация - да, подкрепяме я", каза той. Още: "Подписахме декларацията или не?" Борисов пита какво е свършил Радев в Дъблин

България не може да предостави средства за нов заем за Украйна

На въпрос за позицията на страната ни относно евентуален нов заем за Украйна и възможността България да участва като гарант Радев заяви, че подкрепя всички усилия за постигане на мир. Той обаче изрази несъгласие с подхода за "мир от позиция на сила", тъй като според него той води до повече жертви и разрушения и създава риск от допълнителна ескалация на конфликта.

Премиерът изтъкна, че България е държавата в ЕС с най-голяма историческа общност в Украйна и че във войната продължават да загиват и хора с български произход. Според него основна задача на правителството е да съдейства за възможно най-бързото им завръщане към мирен живот.

До постигането на мир сънародниците ни трябва да имат достъп до образование, здравеопазване, електричество и отопление, посочи Радев. Той смята, че тези нужди не могат да бъдат удовлетворени чрез инвестиции във военни средства. Още: "В Радев не бие сърце на човек": Венко Сабрутев с остра критика заради казуса с личните асистенти

Радев заяви, че България е в процедура по свръхдефицит и има проблеми с резервите, което не ѝ позволява в настоящия момент да предостави финансови средства. В същото време страната ни няма да възпрепятства решенията на останалите държави членки да оказват финансова подкрепа на Украйна.

По думите му България е готова да обсъжда механизми, които да гарантират, че евентуално предоставените средства ще бъдат използвани за хуманитарни дейности, електроснабдяване и медицинска помощ, а не за закупуване на оръжие. Ако страната ни участва като гарант, Радев настоява да има гаранции за целевото насочване на средствата към българската общност, която е съсредоточена в няколко украински региона.

"Ние повече оръжия и боеприпаси от складовете на Българската армия не предоставяме", заяви още министър-председателят.

Той посочи, че българските военни предприятия са реализирали изключително голям износ през 2022 и 2023 г., но впоследствие той постепенно е намалял. Според Радев причината е в промяната на характера на войната - в началото е имало голямо търсене на боеприпасите, произвеждани в България, докато сега основната необходимост е от дронове.