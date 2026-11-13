"Протестите от 2018 ще ви се сторят като мирно шествие": Майки на деца с увреждания обещаха масово недоволство срещу властта

"Ако този проект не бъде отменен, абсолютно сме готови на масови протести в цяла България. Протестите от 2018 ще се сторят като мирно шествие на християнското семейство. Заявяваме го най-отговорно от името на всички майки на деца с увреждания", заяви Десислава Стефанова пред медиите в парламента във връзка със орязването на трудовите права на личните асистенти чрез предложението на "Прогресивна България" за Закон за личната помощ.

Припомняме, че през 2018 г. майките на деца с увреждания протестираха месеци наред, заради думи на тогавашния вицепремиер Валери Симеонов, че децата им са "уж болни", като най-накрая се стигна до неговата оставка. ОЩЕ: Валери Симеонов подаде оставка

Диалог, но не и компромиси

Днес, майките обявиха, че са склонни на диалог, но не и на компромиси. Те са категорични, че искат законопроектът да бъде оттеглен.

"Законът не се ли оттегли - ще протестирам с моя син пред парламента на палатка. Когато здравословното му състояние се влоши, за това ще носи отговорност г-н Радев и държавата", заяви пред медиите в парламента Сибила Колева, която е майка на дете с аутизъм.

Опозицията също призова законопроектът да бъде оттеглен

Група майки на деца с увреждания проведоха среща в парламента по инициатива на Елисавета Белобрадова от "Демократична България".

"Този законопроект беше вкаран от депутати на тъмно, в 17.00 ч. следобед. Няма нито едно позитивно нещо в него. Няма нито една причина този законопроект да бъде внесен", каза Белобрадова.

На срещата присъстваха още депутатът от ГЕРБ Илиана Жекова и председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова, която през 2018 г. подкрепяше протеста на майките на децата с увреждания.

"Да дойдат тук и да обяснят какви са им мотивите, да кажат какво ще направят и да поемат ангажимент този законопроект да бъде оттеглен още днес", заяви Илиана Жекова от ГЕРБ.

Грижата за болни родители

По време на срещата освен проблемите на майките на деца с увреждания, беше повдигнат въпроса за грижата за болни родители.

"Гледам парализираната си майка и съм нейн личен асистент. Самият начин на заплащане на личните асистенти е абсурден. Заплаща се на 8-часов работен ден, празнични и почивни дни, не се заплащат", каза жена, която гледа болната си майка по време на срещата.

По думите й на практика излиза, че болната й майка не бива да функионира по време на празници. ОЩЕ: "Прогресивна България" леко отвори вратата за личните асистенти: Въвеждат специален статут на майките на деца с увреждания