Войната в Украйна:

Довечера нахлува студен фронт, температурите падат с 15 градуса

13 ноември 2026, 12:05 часа 772 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Guliver
Довечера нахлува студен фронт, температурите падат с 15 градуса

Ще станем свидетели на много рязко застудяване. Още довечера - в нощта срещу събота, през страната ще започне да преминава студен фронт от северозапад. Утре той чувствително ще понижи температурите.

Ако днес имаме температури до 27–28 градуса в районите, които са с южен вятър, утре температурите ще са с 10–15 градуса по-ниски. Това каза в студиото на БНТ синоптикът Анастасия Стойчева.

"Това ще бъде свързано с валежи от запад на изток в страната. В отделни райони тези валежи ще бъдат придружени с гръмотевици. По-голяма е вероятността за това в Южна България", каза Стойчева.

Още: Прогноза за времето - 13 ноември 2026 г. (петък)

Понижението на температурите ще е рязко, а в неделя температурите ще са най-ниски.

"След това ще има нова обстановка с усилване на южния вятър около 18 ноември. Отново ще попаднем в предната част на барична долина. Отново ще се усили южният вятър в типичните райони. Ще се повишат температурите и така ще бъде няколко пъти, докато дойде зимата. Това е естественият ход на процесите, които носят зимата в умерения климатичен пояс. Честно казано, на синоптиците им омръзна - вчера отново прочетохме, че ще пада първият сняг. Колко пъти обявяваме този първи сняг", заяви тя.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През първата половина на следващата седмица ще има условия за мъгли.

"Към валежите, които ще преминат с този фронт, ще добавим нова влага. В Горнотракийската низина и Дунавската равнина отново ще има мъгли, както всяка година. Ноември месец е", каза синоптикът.

Източник: Getty Images

Още: Опасност от бурен вятър. Времето утре - 13 ноември 2026 г. (КАРТА)

Бурният вятър

Стойчева обясни и за червения код, обявен за Враца днес. "Поривите на вятъра във Враца надхвърлят 100 км/ч – 28 м/сек. По високите върхове вятърът е над 140 км/ч. Така че, ако днес някой е решил да излиза в планината, нека да се въздържи, особено по откритите части. Всички планини са подвластни на това по-бурно време с много силен, направо ураганен вятър. Октомври, ноември и декември са месеците, в които мъглите са много често явление в равнинната част от страната", добави тя.

По думите й вятърът днес ще е особено силен във всички райони на Предбалкана и в Софийско.

"Вятърът в центъра на София и в по-отдалечените от Витоша райони е доста по-слаб в сравнение с поривите, които са в близост до Витоша. В тези квартали направо си е опасно. Така че е хубаво всички, които имат възможност, да ограничат преминаването през тези проблемни участъци около блокове и сгради. София е чувствителна на този южен вятър. Когато барична долина или център на циклон преминава през Унгария, ние попадаме в тази част на синоптичната обстановка, в която вятърът се усилва, особено по северните склонове на планините и в районите в близост до тях. Проявява се като фьон. Той е поривист вятър. Всъщност поривите на вятъра са много силни – надхвърлящи 25–30 метра в секунда. Очакваме това във Враца, Монтана, във всички райони на Предбалкана, в част от Източна България и тук, в Софийско. Между другото, трябва да споменем и това, че природата си знае работата. Есенно време такива обстановки са типични, за да свалят всички листа от дърветата и просто да не паднат от снега. Нищо не ни пречи всеки пред дома си да събере тези листа и да ги изхвърли някъде", заяви синоптикът

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
студ времето
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес