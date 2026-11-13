Довечера нахлува студен фронт, температурите падат с 15 градуса

Ще станем свидетели на много рязко застудяване. Още довечера - в нощта срещу събота, през страната ще започне да преминава студен фронт от северозапад. Утре той чувствително ще понижи температурите.

Ако днес имаме температури до 27–28 градуса в районите, които са с южен вятър, утре температурите ще са с 10–15 градуса по-ниски. Това каза в студиото на БНТ синоптикът Анастасия Стойчева.

"Това ще бъде свързано с валежи от запад на изток в страната. В отделни райони тези валежи ще бъдат придружени с гръмотевици. По-голяма е вероятността за това в Южна България", каза Стойчева.

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Понижението на температурите ще е рязко, а в неделя температурите ще са най-ниски.

"След това ще има нова обстановка с усилване на южния вятър около 18 ноември. Отново ще попаднем в предната част на барична долина. Отново ще се усили южният вятър в типичните райони. Ще се повишат температурите и така ще бъде няколко пъти, докато дойде зимата. Това е естественият ход на процесите, които носят зимата в умерения климатичен пояс. Честно казано, на синоптиците им омръзна - вчера отново прочетохме, че ще пада първият сняг. Колко пъти обявяваме този първи сняг", заяви тя.

През първата половина на следващата седмица ще има условия за мъгли.

"Към валежите, които ще преминат с този фронт, ще добавим нова влага. В Горнотракийската низина и Дунавската равнина отново ще има мъгли, както всяка година. Ноември месец е", каза синоптикът.

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Бурният вятър

Стойчева обясни и за червения код, обявен за Враца днес. "Поривите на вятъра във Враца надхвърлят 100 км/ч – 28 м/сек. По високите върхове вятърът е над 140 км/ч. Така че, ако днес някой е решил да излиза в планината, нека да се въздържи, особено по откритите части. Всички планини са подвластни на това по-бурно време с много силен, направо ураганен вятър. Октомври, ноември и декември са месеците, в които мъглите са много често явление в равнинната част от страната", добави тя.

По думите й вятърът днес ще е особено силен във всички райони на Предбалкана и в Софийско.

"Вятърът в центъра на София и в по-отдалечените от Витоша райони е доста по-слаб в сравнение с поривите, които са в близост до Витоша. В тези квартали направо си е опасно. Така че е хубаво всички, които имат възможност, да ограничат преминаването през тези проблемни участъци около блокове и сгради. София е чувствителна на този южен вятър. Когато барична долина или център на циклон преминава през Унгария, ние попадаме в тази част на синоптичната обстановка, в която вятърът се усилва, особено по северните склонове на планините и в районите в близост до тях. Проявява се като фьон. Той е поривист вятър. Всъщност поривите на вятъра са много силни – надхвърлящи 25–30 метра в секунда. Очакваме това във Враца, Монтана, във всички райони на Предбалкана, в част от Източна България и тук, в Софийско. Между другото, трябва да споменем и това, че природата си знае работата. Есенно време такива обстановки са типични, за да свалят всички листа от дърветата и просто да не паднат от снега. Нищо не ни пречи всеки пред дома си да събере тези листа и да ги изхвърли някъде", заяви синоптикът