"Мечтите са безплатни": България не може да си позволи втора ескадрила до 2030 г.

"Мечтите са безплатни, но реалните действия са свързани с финансови средства. България има нужда да има втора ескадрила самолети. Към 2030 г. България не може да си го позволи. Имаме амбиции, но няма да се случи в мандата на това правителство", каза министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на брифинг за бюджета за отбраната за 2027 г. Страната ни обаче предвижда изграждане на способности за разузнаване и наблюдение на наземни и морски цели чрез използване на безпилотни летателни системи и космически платформи, като най-вероятно средствата през 2027 г. няма да бъдат достатъчни за реализация на този проект.

България предвижда още доставка на различни дронове, освен това страната ни продължава с проектите за придобиване на стрелково въоръжение за Сухопътни войски.

Извън инструмента SAFE ще стартира модернизация на самолетите С-27 "Спартан", които са придобити 2008 г.

"Предстои осигуряване на ремонта на двигателите на самолетите МиГ-29. Няма как да продължим да си изпълняваме задълженията към НАТО, без МиГ-29", уточни министърът. ОЩЕ: Димитър Стоянов: Българската отбранителна индустрия може да бъде важен елемент от индустриалната верига за доставки на НАТО

Кога могат да стъпят в дежурство F-16?

Министърът обвърза въпроса за дежурството на F-16 със системата за електронна защита Viper Shield

"Самолетите F-16 очакваме през 2027 г. при доставка на системите Viper Shield да застъпят в бойно дежурство ,но то ще бъде на ротационен принцип първоначално с МиГ-29", заяви Стоянов.

Министърът уточни, че без системата Viper Shield - могат да се ползват единствено и само за национални нужди.

От друга страна министърът изтъкна нуждата от обучение на пилоти за изтребителите.

"В едно интервю на командира на ВВС беше спомената бройката 11 до края на годината да експлоатират самолетите F-16 в профила въздух-въздух. Нашите летци не са обучени за поразяване на земни и морски цели", обясни Стоянов.

Той обаче изтъкна, че минимум четири пилота трябва да имаме за плътно осигурява на дежурството, при положение, че те няма да ползват отпуска, компенсации и няма да излизат в болничен.

"Крайно недостатъчнен е броят за водачите на бройки. Полагаме усилия, в момента инициативата на командира ВВС е да обучаваме пилоти на F-16 и в друг център. В начален етап сме, водим разговори, надяваме се да постигнем успех", добави още Стоянов.

Стана ясно, че има два нови проекта, които са заложени в новия бюджет, те са свързани с поддръжката на F-16, а вгторият е за придобиване на допълнително ракетно въоръжение за самолетите F-16.

Догодина чакаме противопожарни самолети

Военният министър обяви, че има амбициите за придобиване на самолетите за борба с пожари от въздуха.

Идеята е обществената поръчка да приключи до март-април месец, ако няма обжалване.

"Разговори сме водили с различни компании. Възможно е първите два самолета да пристигнат до края на тази година. Разбира се, има процес на усвояване на тези самолети, той няма да стане веднага. България обаче разполага и с други средства - това са вертолетите "Кугър" и Ми-17, плюс един самолет "Спартан". Не трябва да забравяме и за формированията, които участват в борбата с бедствията", добави още Стоянов.

Парите за отбрана: 2,23% от БВП

В проектобюджета на Министерство на отбраната за 2017 г. е предвиден разход от 2,23 % от БВП. Съгласно плана през юни 2026 г. този процент следвало да бъде 2,33%.

"Както всеки един министър, така и аз бих желал, този процент да бъде по-висок, но ние се съобразяваме и с финансовото положение на страната", каза още Стоянов.

Стана ясно, че бюджетът за отбрана е увеличен спрямо 2026 г. със 17%, като най-голям ръст от разходите е по отношение на капиталовите разходи.

Той заяви, че политика по доходите няма как да бъде направена поради ограниченията в бюджета за отбрана. ОЩЕ: Големи изненади в НАТО с парите за отбрана, България също ще харчи повече