Празни столове и фиш за 782 евро: Съдебната система на протест в София

Служители от съдилищата и прокуратурите в София излязоха пред сградата, в която се помещават Софийската районна прокуратура и Софийския районен съд, за да изразят несъгласието си с проектобюджета за 2027 г. Събитието бе под надслов „Невидимите в съдебната система“. Повод за недоволството са ниските заплати и предвиденото увеличение на възнагражденията с едва 5%, докато в проектобюджета е заложено ограничаване на средствата за облекло, които съдебните служители споделиха, че преразпределят за покриване на други разходи. Недоволните посочиха, че средствата за облекло се запазват за магистратите, които обаче взимат значително по-високи възнаграждения от тях.

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Недоволните служители бяха наредили празните столове в знак на това, че позициите в системата ще останат празни, ако проектът на бюджет бъде приет с предвидения размер на възнагражденията. На столовете бяха поставени плакати с надписи “Ние сме невидимите в съдебната система” и “Без нас правосъдието не може да работи”.

Деловодителят Стела Стойкова показа фиш на новоназначен колега със стаж извън съдебната система, който получава 782 евро нетно възнаграждение, като посочи, че с тази заплата той трябва да издържа семейство, да плаща наем и кредит, както и да отделя за храна. Зад всяко дело, преписка или документ стои съдебен служител, който обикновено е невидим. Искаме достойно заплащане, искаме, ако парите за облекло отпаднат, да получим ежемесечни компенсации, обясни тя. По думите ѝ парите за дрехи възлизат на до две средномесечни заплати за последното тримесечие на предходната година.

Изложени сме на непрекъснат стрес, напрежение и претоварване, а за това искаме уважение и достойно заплащане на положения труд, каза Даниела Мотева от прокуратурата. Тя подчерта, че след 20 години стаж нейната заплата се доближава до минималната за страната, като същевременно доходите са “изядени” от инфлацията. Мотева обясни, че изискванията към служителите растат, докато работещи напускат и техните задължения биват преразпределени към останалите.

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Съдебният деловодител Михаела Лицева обясни, че използва средствата за дрехи, за да плати сметките и нуждите на децата си. Ако ни вземат тези пари, това още ще се отрази на бюджета на семейството ни, добави тя. Лицева посочи, че желае да запази работата си, но това трудно би се случило, ако няма промяна в доходите ѝ. Тя определи “достойно заплащане” като поне близко до средната заплата в страната. Много хора не си дават сметка, че освен магистратите, в съдебната система работят и други хора и така ние оставаме невидими, смята съдебният деловодител.

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Ан Мари Стефанова, която работи в прокуратурата от две години, посочи, че ниските заплати не ѝ позволяват да следва висше образование или да покрие базовите си нужди в столицата. Някой ден искам да имам и семейство, а това не може да се случи с тези доходи, които са около 800 евро, добави тя.

Събитието се проведе при организация, съобразена с необходимостта от административно обслужване на гражданите.

Вчера от СРП съобщиха, че съдебни служители инициират национална петиция в знак на несъгласие с проектобюджета за 2027 г. Малко по-късно в позиция, изпратена до медиите, съдебните служители при СРС изразиха несъгласие с параметрите на проектобюджета за 2027 г. и подчертаха, че получаването или не на средства за облекло не е основният проблем в представения проектобюджет.