Управляващите оттеглят спорните промени в Закона за личната помощ

Оттеглят законопроекта за личната помощ. Това стана ясно след срещата на майките на деца с увреждания с министрите на финансите Гълъб Донев и на социалната политика Наталиян Ефремова. По думите на Мария Тодорова от "Прогресивна България" предстои широко обществено обсъждане по темата, така че да се постигне най-добрият баланс по отношение на законовите условия, засягащи трудовите договори на майките с увреждания и личните асистенти, които се грижат за възрастни хора. ОЩЕ: "Протестите от 2018 ще ви се сторят като мирно шествие": Майки на деца с увреждания обещаха масово недоволство срещу властта

"Този закон сме го извоювали с кръв, няма как да бъде пипан с лека ръка без широко обществено обсъждане и съгласие за каквито и да е било промени. Той е чувствителен, той е на майките, но и е на хората с увреждания", каза Нели Димитрова от "Системата ни убива".

Представителите на майките са категорични, че не са готови на никакви отстъпки.

Напрежението около Закона за личната помощ избухна заради предложени законови поправки, които преразглеждат правилата за достъп до личен асистент, контрола върху часовете и начина, по който се назначават асистентите на хора и деца с увреждания.

Какво провокира недоволството?

Основното притеснение на родителите е, че новите критерии и прецизирането на кръга от правоимащи ще изключат част от децата с тежки увреждания или ще намалят драстично полагащите им се часове за чужда помощ.

Майките се обявиха остро срещу текстове, които ограничават или усложняват възможността самият родител да бъде назначен като личен асистент на собственото си дете – практика, която за хиляди семейства в България е единственият начин да оцеляват финансово и да осигурят денонощна специализирана грижа.

Спорни остават и механизмите за оценка на индивидуалните потребности, както и преразглеждането на решенията на ТЕЛК. Според родителите административните промени прехвърлят тежестта и доказването на увреждането отново върху семействата, вместо системата да ги подкрепя.

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Организациите на хората с увреждания и майките от "Системата ни убива" обвиниха вносителите, че поправките се правят "на парче", без реален диалог с потърпевшите, и че под предлог за пресичане на злоупотреби и пестене на бюджетни средства на практика се отнемат вече извоювани с протести права.

В отговор на напрежението и протестите вносителите на законопроекта поеха ангажимент спорните текстове да бъдат преработени и прецизирани между първо и второ четене в парламента. ОЩЕ: Текстовете за личните асистенти ще бъдат прецизирани между първо и второ четене: Обещание от депутат на Радев