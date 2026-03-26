Жълт кода за валежи в няколко области. Времето утре - 27 март 2026 г. (КАРТА)

На 27 март 2026 г. в Западна България още от сутринта ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат почти цялата страна. По високите части на планините ще вали сняг. На много места валежите ще бъдат придружени с гръмотевици и главно в Западна България и планинските райони значителни по количество. За няколко области в страната е обявен жълт код за интензивни валежи. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, за София – около 6°, максималните в повечето места - между 11° и 16°, за София – около 12°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 23-29 март 2026 г.

Сняг в планините

В планините ще бъде облачно. Валежи от сняг ще има в местата над 1400 метра надморска височина, а в по-ниските части ще вали дъжд. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.

Дъжд по Черноморието

По Черноморието ще преобладава облачно време. След обяд дъжд ще вали по Южното Черноморие, а вечерта и по Северното. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат около 9°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Карта: НИМХ