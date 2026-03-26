Експерти за Никола Цолов: Има потенциал за Формула 1, но има двама основни конкуренти

Никола Цолов се доближава все по-близо до мечтаното място във Формула 1, според експертните прогнози на авторитетното издание „The Race“. Българинът смая международните специалисти, след като оглави класирането със записани максимален брой точки от първия кръг на Формула 2. Очаква се младият пилот да направи своя дебют във Ф1 до 2028 година.

Никола Цолов - голямата надежда на "Ред Бул"

Считан за една от големите надежди на “Ред Бул”, Цолов записа първата си победа едва в петото състезание от Формула 2, в което взе участие. Успехът му го придвижи с четири позиции нагоре в предварителните прогнози на букмейкърите, които го поставяха на осмо място по шансове за спечелване на титлата в началото на сезона. Той продължава да се състезава за отбора на “Campus Racing”, с който бе и през изминалия сезон във Формула 3. Тогава той записа общо две победи и шест подиума и си завоюва титлата вицешампион. Основен негов съперник бе Рафа Камара, който към временното класиране на Ф2 се намира на 7 точки зад Българския лъв. Въпреки това, пилотът на “Invicta Racing” е считан за основен претендент за титлата и през настоящия сезон. Камара и дошлият от Индикар - Колтън Херта са основното препятствието по пътя на Цолов към елита на автомобилните спортове.

Още: Пълна програма на Никола Цолов във Формула 2 за 2026 година

“Когато говорим за потенциални пилоти на ниво Формула 1, няма как да подминем една от големите надежди на „Ред Бул“. Той бе най-големият съперник на Камара миналия сезон във Ф3, а сега погледите са насочени към него на второто ниво, след като вече спечели първото Гран при в Австралия.”, кометираха от “The Race”.

Роденият през 2006 г. Цолов е най-младия претендент за място във Формула 1, което му дава ключово предимство пред останалите му конкуренти, предвид тенденцията на “Ред Бул” да дават шанс на млади пилоти от академията си.

“Той е на правилното място за развитието му. „Ред Бул“ дава време и пълна подкрепа на младите таланти в моторните спортове, а представянията им се анализират под лупа. Ако се справя добре, Цолов ще бъде в полезрението за промоция съвсем скоро, може би до 2 години.”

Следващият старт от Ф2 ще бъде при Гран При на Монако началото на юни месец, а дотогава класирането остава замразено. Очаква се след дългата пауза Никола да затвърди своето място като най-перспективен млад талант на “Ред Бул”.

Още: Никола Цолов за Формула 1: Само на крачка от мечтата съм, но мисля обиколка за обиколка