Слабо място в АЕЦ "Чернобил" заплашва с глобална ядрена катастрофа

След атаката с руски дрон в края на миналата година в защитния саркофаг на АЕЦ "Чернобил" се образувала дупка, заплашваща безопасността на целия континент. Според Financial Times, Украйна е извършила аварийни ремонти, като е покрила най-голямата дупка със защитен щит, но това не елиминира заплахата. „Това не е украински проблем. Това е континентална заплаха, която се игнорира“, коментира Александър Титарчук, главен инженер на Чернобилската атомна електроцентрала.

Пак тревога или съмнения: Риск от ново изтичане на радиация заради старата дупка в Чернобил

Удар с дрон

Според украински официални лица, миналогодишният удар с дрон не е довел до изтичане на радиация в атмосферата. Повредите по външната обвивка на саркофага и дупките, пробити от пожарникарите, обаче са компрометирали вентилационната система. Тази система е от съществено значение за поддържане на нивата на влажност под 40% и ограничаване на корозията на метала, от който е направена арката на защитната обвивка.

Без ремонти на вентилационната система, корозията ще започне до края на това десетилетие, каза Балтазар Линдауер, ръководител на отдела за ядрена безопасност в ЕБВР. Според експертите защитният саркофаг е загубил способността си да задържа радиоактивни вещества и да осигурява контролирана среда за демонтиране на опасния „саркофаг“ под него.

„Без херметична защитна обвивка цялата система ще се повреди... Вече не можем да поддържаме влажност в необходимите граници“, отбелязва директорът на Чернобилската атомна електроцентрала Сергий Тараканов.

Опасни последици

В началото на октомври 2025 г. ръководството на Чернобил покри главния отвор на саркофага със защитен екран. Длъжностните лица обаче признават, че металният лист само предотвратява проникването на вода и не елиминира основната заплаха.

Втората фаза, според Тараканов, ще включва междинни ремонти на стойност от 5 до 10 милиона евро, които Украйна набира от донори. Очаква се значителна част от тази работа – запечатване на всички малки отвори и възстановяване на част от мембраната – да бъде завършена тази година.

Третият етап ще бъде насочен към пълно възстановяване на функционалността на саркофага, което Тараканов нарича „изключително сложна задача“.

„Като се имат предвид интензивните радиационни полета непосредствено над разрушения реактор, това представлява сериозно техническо предизвикателство“, казва директорът на Чернобилската атомна електроцентрала.

Освен това, продължаващата война усложнява ситуацията. Както отбелязва директорът на централата, вражески ракети и дронове редовно прелитат над Зоната на забрана, което увеличава вероятността от по-нататъшни инциденти. Ударът на ракета или тежък дрон близо до реактора създава сеизмичен шок. Никой инженер на място не може да гарантира, че саркофагът няма да се срути от такъв удар“, казва Тараканов. Според него Чернобилската атомна електроцентрала помещава и най-голямото хранилище за отработено гориво в света и огромни количества течни радиоактивни отпадъци.

„Удар по някое от тези съоръжения – умишлен или случаен – може да предизвика глобална ядрена катастрофа“, добавя той.

Финансови предизвикателства

Според ЕБВР, в Сметката за международно сътрудничество за Чернобил има над 70 милиона евро. Арвид Тюркнер, управляващ директор на банката за Украйна и Молдова, обаче оценява разходите по проекта на „над 500 милиона евро“. Въпреки че саркофагът предотвратява изпускането на замърсен прах в околната среда, тя не блокира гама-лъчението, което представлява заплаха за всеки, който работи по нея. На върха на саркофага ще получите максималната доза (20 милисиверта годишно) в продължение на 11 часа, казва Еванс. „Това усложнява процеса и увеличава разходите.“

Представители на ЕБВР наричат ​​международната подкрепа за Чернобил „най-голямото глобално сътрудничество за ядрена безопасност в историята“ и допълват, че то е „фундаментално застрашено“ от руския удар с дрон. Международните партньори обаче изразяват надежда, че ще успеят да осигурят необходимото финансиране.

