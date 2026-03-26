Как да подредим баня, която носи щастие? Фън Шуй подчертава ключови елементи и какво да променим за повече пари

Банята е едно от най-важните помещения в дома - тя ви позволява да си починете, да се отпуснете и да прекарате известно време сами. Как можете да я проектирате според принципите на фън шуй? Няколко въпроса са от решаващо значение, пише "Sensa"

Основни правила на фън шуй за банята

Банята е едно от онези помещения, които могат да представят много предизвикателства за консултанта по фън шуй още във фазата на проектиране.

Самата тоалетна е проблематична, известна като „дупка в пода“, през която излиза чи енергията. Следователно, ако е разположена точно до входната врата, сме в значително неизгодно положение - значителна част от постъпващата енергия се отмива. Решението е да затворим вратата на банята и да свалим капака на тоалетната .

Идеалната баня според фън шуй е разположена възможно най-далеч от входната врата , дори в края на апартамента.

Ако тоалетната и банята са в една и съща стая, уверете се, че тоалетната не е първото нещо, което виждате . Винаги можете да я покриете с нещо - например голяма саксия за цветя или параван.

Поставянето на банята до спалнята също не е най-доброто решение. От нея може да идва шум, който да смущава спящите хора. Едно от решенията е да поставите леглото възможно най-далеч от стената, която разделя стаите, или например да поставите гардероб върху него.

Неблагоприятното разположение на банята обаче не означава, че сме в неизгодно положение. Само няколко промени в това помещение могат да донесат хармония и мир. Как можете да направите това?

Постижимо съвършенство във фън шуй

За да бъде банята оазис на спокойствие, позволяващ ни да се отпуснем и да изключим тревогите си, и същевременно изпълняващ всички принципи на фън шуй, тя първо трябва да бъде декорирана по приятен и приветлив начин, съобразен с вашия вкус.

Идеално е, ако е светло и пълно с живот.

Изключително важно е ВиК инсталацията да е в добро състояние. Според фън шуй, течащ кран или течащо казанче „изчерпват домакинския бюджет“.

Функционалната вентилационна система също е ключова – банята трябва да диша и ако няма прозорци, функционална вентилационна система помага за това.

Банята трябва да има място за наистина голямо огледало. Висящите шкафове с огледало, разделено наполовина, което прекъсва отражението, са грешка.

Струва си също така да окачите картина или снимка с природен мотив в тази стая, което ще засили енергията на чи.