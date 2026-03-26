26 март 2026, 13:56 часа 162 прочитания 0 коментара
Дързък обир: Въоръжени с калашници задигнаха хиляди евро

Двама души, въоръжени с автомат "Калашников", са заплашили банкови служители в селището Лутраки западно от гръцката столица Атина тази сутрин и са им отнели 32 000 евро, съобщи телевизия Скай. Обирът е било извършено сутринта, когато служители на гръцката банка "Eurobank" извършвали планово зареждане на банкомат на Гръцките пощи с пари.

ОЩЕ: Невероятно нагъл обир: Задигнати бижута, диаманти, злато - всичко е заснето на ВИДЕО

Случаят се е разиграл в 7:45 ч., когато движението на хора на мястото започва да се засилва. По първоначални сведения извършителите чакали в засада служителите да отворят банкомата. Един от двамата останал да чака в колата за бягство, а съучастникът му се доближил до банковия персонал с автомата в ръце.

Той успял да изненада служителите, които не успели да реагират, и за секунди им отнел касетите с 32 000 евро в брой. Веднага след това се качил обратно в автомобила и заедно със съучастника си избягали с висока скорост.

ОЩЕ: Вдъхновени от Робин Худ: Те обират магазини и дават на бедните (ВИДЕО)

Полицията е започнала операция за издирване на двамата, като проучва записи от охранителни камери и снема показания от очевидци.

Начина на действие на извършителите говори за добре организирана операция и за познания за маршрута и графика на зареждане на банкомата.

Виолета Иванова Отговорен редактор
