Имени дни през април 2026 г.

След няколко дни пролетта ще избухне и ще дойде април. Тази година през този месец ще отбележим едни от най-важните, цветни и значими църковни празници - Лазаровден, Цветница и Великден. Отбележете важните дати в календара, поздравете своите любими хора от сърце, изберете красиви подаръци и мили пожелания. Изживейте тези имени дни в светлина, любов, взаимност и изпълнени обещания! Весело и незабравимо празнуване!

50 Оригинални пожелания за кръщене на момче

Имени дни април 2026 г.

1 април – Аврам;

4 април - Лазаровден - Лазар, Лазарка, Лазарина, Лъчезар, Лъчезара и други подобни;

5 април - Цветница - празнуват всички с имена на цветя и растения (Цветелина, Цвета, Цветана, Роза, Орхидея, Калина, Ива, Иглика, Аглика, Божура, Ралица и всички производни).

Пожелания за дъщеря от майка

6 април – Страхил;

Великден

12 април - Великден - Велико, Величка, Велислав, Вили, Велизара и други подобни, също и Ирина, Ирена, Мирослав, Мира.

14 април – Мартин, Мартина и други производни;

18 април – Виктория, Виктор.

V кой месец има най-много имени дни?

19 - април - Томина неделя

25 април – Марк, Марко.

Пожелания за рожден ден на съпруг