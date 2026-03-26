Изплува от реката: Намериха труп на жена в Сараево

Безжизненото тяло на жена е изплувало в река Миляцка в Сараево. Тялото било забелязано под мост в босненската столица, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на съобщения на полицията. То било забелязано в 10.15 ч. в коритото на реката. На място на инцидента са изпратени екипи от полиция, линейка и пожарникари, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на кантон Сараево.

След изваждане на тялото лекарят от спешното отделение е констатирал смъртта на жената.

Дежурният кантонален прокурор ще ръководи разследването на място. Все още няма официална информация за това как е възникнала тази трагедия.

Подобен скорошен случай в България

Припомняме, че на 18 март 2026 г. Черно море изхвърли два трупа на българския бряг. Тяло на гола жена е бил изхвърлен от морето на плаж край Поморие, съобщи БГНЕС. Тялото е било забелязано от хора, излезли рано сутринта на плажа край Новия град, за да спортуват. Очевидци са подали сигнал на тел. 112. По тялото не са открити видими следи от насилие. Труп на мъж е изплувал и в района на Кораборемонтния завод във Варна. По първоначална информация тялото е забелязан около един от плаващите докове, като сигналът е подаден в 8:32 часа на същата дата от служители на обекта. ОЩЕ: Две тела изплуваха на различни места по Черноморието