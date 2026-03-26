Обрат: Ръстът при цените на жилищата в България се забавя

Цените на жилищата в страната са се увеличили с едва 0,3 на сто през четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо предходното тримесечие (трето тримесечие на 2025 година). Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). На годишна база през четвъртото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в страната са се увеличили с 12,6 на сто в сравнение с четвъртото тримесечие на 2024 година.

Ръстът на цените е значително по-нисък от предходни тримесечия

Този ръст е значително по-нисък от регистрираните през предходните тримесечия на годината. 2025 г. започна с годишен ръст на цените на жилищата от 15,1 на сто. През второто тримесечие тенденцията се запази с минимален ръст до 15,5 на сто, а през третото бе отчетено незначително отклонение на ръста надолу до 15,4 на сто.

Най-голямо увеличение на цените на жилищата е регистрирано в град Бургас (4,4 на сто), следван от градовете Варна (1,7 на сто) и Пловдив (1,4 на сто).

В някои градове дори е отбелязано намаление в цените, като най-голямо е регистрирано в град Русе (1,7 на сто) и град Стара Загора (1,7 на сто).

