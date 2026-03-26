80% от клиентите на топлофикациите вече са с дистанционни топломери

В България над 80% от клиентите на топлофикационните дружества са сменили измервателните си уреди с такива с дистанционно отчитане.

Това съобщиха от Асоциацията на топлофикационните дружества.

От Асоциацията напомнят във връзка с изискванията на Закона за енергетиката и Европейска директива 2012/27/ЕС, че до края на 2026 г. всички уреди за дялово разпределение – индивидуални разпределители, апартаментни топломери и водомери за топла вода – трябва да бъдат подменени с такива с дистанционно отчитане.

Според експертите дистанционните уреди позволяват ежемесечно, дистанционно и коректно измерване на потребената за периода енергия, и така се гарантира плащането на реалната консумация за месеца, без прогнозни и изравнителни сметки и отчитане без посещение от инкасатор.

Свържете се с топлофикационното си дружество

От Асоциацията на топлофикационните дружества припомнят на домоуправителите и упълномощените лица от отделните етажни собствености да се свържат с топлофикационното си дружество или съответния топлинен счетоводител, за да им съдействат за навременната подмяната на уредите и поетапно преминаване от прогнозни на месечни начисления на топлинната енергия.

Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества, коментира, че топлофикациите обикновено поставят на видно място в етажната собственост графика за предстоящата подмяна на измервателните уреди.

По думите му дружествата ще връчат писмен документ индивидуално на всеки един клиент, при който предстои подмяна на уредите, предаде Фокус.

От Асоциацията препоръчват уредите да се подменят с дистанционни до 30 септември 2026 г., за да могат клиентите да се възползват от предимствата на реалния ежемесечен отчет през отоплителния сезон 2026-2027.