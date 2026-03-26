Конституционния съд ще се занимава с идея на Пеевски

26 март 2026, 13:51 часа 220 прочитания 0 коментара
Конституционният съд започна производство по казуса с решението на Народното събрание за справяне с ценовия натиск от поскъпването на петрола и природния газ – текст, приет в самия край на мандата на 51-вия парламент.

Спорният акт, внесен от "ДПС-Ново начало" и подкрепен от ГЕРБ и "Има такъв народ", задължи правителството да изплаща компенсации за високите енергийни цени не само на бизнеса, но и на всички граждани, както и на публични структури като болници и градски транспорт. Още: Трябва ли да се намали ДДС върху горивата: Анализ

Атаката срещу решението дойде от служебния кабинет на Андрей Гюров, който в сряда сезира Конституционния съд. От правителството заявяват, че споделят необходимостта от мерки срещу ценовия натиск, но оспорват начина, по който парламентът е формулирал задълженията – според тях проблемът е в правната конструкция на решението. 

Делото е разпределено на съдия Сашо Пенов.

Става дума за акт на парламента от 13 март 2026 г., с който Министерският съвет беше натоварен да предприеме спешни действия за ограничаване на икономическите последици от скока в цените на суровия петрол и природния газ. Решението беше прието с 97 гласа "за", 20 "против" и 19 "въздържал се". Още: Само за ден: Хиляди искат компенсации за скъпите горива, ето кога ще получат парите

Паралелно с правния спор кабинетът вече задейства и първи практически мерки – схема за месечни компенсации, насочена към хора с автомобили и по-ниски доходи.

Ивайло Анев Отговорен редактор
Конституционен съд Делян Пеевски цени на горивата
