Конституционния съд ще се занимава с идея на Пеевски

Конституционният съд започна производство по казуса с решението на Народното събрание за справяне с ценовия натиск от поскъпването на петрола и природния газ – текст, приет в самия край на мандата на 51-вия парламент.

Спорният акт, внесен от "ДПС-Ново начало" и подкрепен от ГЕРБ и "Има такъв народ", задължи правителството да изплаща компенсации за високите енергийни цени не само на бизнеса, но и на всички граждани, както и на публични структури като болници и градски транспорт.

Атаката срещу решението дойде от служебния кабинет на Андрей Гюров, който в сряда сезира Конституционния съд. От правителството заявяват, че споделят необходимостта от мерки срещу ценовия натиск, но оспорват начина, по който парламентът е формулирал задълженията – според тях проблемът е в правната конструкция на решението.

Делото е разпределено на съдия Сашо Пенов.

Става дума за акт на парламента от 13 март 2026 г., с който Министерският съвет беше натоварен да предприеме спешни действия за ограничаване на икономическите последици от скока в цените на суровия петрол и природния газ. Решението беше прието с 97 гласа "за", 20 "против" и 19 "въздържал се".

Паралелно с правния спор кабинетът вече задейства и първи практически мерки – схема за месечни компенсации, насочена към хора с автомобили и по-ниски доходи.