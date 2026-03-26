Студентската видео поредица "Шоуто на НАТФИЗ" с онлайн премиера

"Шоуто на НАТФИЗ" - новият студентски риалити формат на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" направи своята онлайн премиера. По традиция, всяка година четвъртокурсниците от Факултет "Екранни изкуства" на Академията заедно създават развлекателно телевизионно предаване като част от финалния етап на обучението си. През последните няколко години общо трите сезона на видео поредиците "Класът" и "Изпитът" събраха стотици хиляди зрители в официалния YouTube канал на НАТФИЗ, а откъсите от комедийното състезание "Лица назаем" предизвикват значителен интерес в TikTok.

Тази пролет е премиерата на "Шоуто на НАТФИЗ". Всеки от епизодите е с различен водещ – бивш възпитаник на най-престижното висше училище за театър и кино. "Домакините" включват имена като Александра Сърчаджиева, Башар Рахал, Къци Вапцаров, Иван Горанов и Стелиан Радев. Сред гостите са актьорите Александра Лашкова, Албена Михова, Даниел Върбанов, Матю Горанов, и Стоян Дойчев; аниматорите Владимир Тодоров, Свилен Димитров и Симеон Сокеров; продуцентът Катя Тричкова, ютюб пионерът Маги Сан; драг кралицата Малина Янг; актрисата и режисьор Яна Титова, музикантите от група "Живи и здрави" и други.

В първия епизод певицата, писател и актриса Ваня Щерева посреща актьорите и най-добри приятели Филип Буков и Петър Данов. И тримата са възпитаници на проф. Стефан Данаилов и разказват какво е да учиш при човека, когото поколения актьори наричаха Мастъра. Приятелството на Филип и Петър е подложено на тест в една доста предизвикателна игра, а завършващата специалност "Театър на движението" и звезда от формата на бТВ "Ергенът" – Бранимира Петкова се опитва да ги превърне в актьори.

"Шоуто на НАТФИЗ" ще представя нов епизод всеки уикенд.

