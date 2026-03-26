По-широки паравани за гласуване на хора с увреждания поиска ЦИК

В секциите, които ще бъдат определени за гласуване на хора с физически затруднения, трябва да се осигурят по-широки паравани от тези в останалите. Това напомниха на всички общински администрации от Централната избирателна комисия (ЦИК).

Ето какво каза заместник-председателят на ЦИК Росица Матева:

"Само за тези секции, определени за гласуване на хора със затруднения с придвижването, да гласуват спокойно - т. е., тези хора, които се придвижват с инвалидни колички, да могат да застанат спокойно, заедно със самата количка и да гласуват. Това решение - с тези размери - не е създавало никакви проблеми при прилагането им".

Специализирани секции за хора с физически затруднения трябва да има в сградите, където ще се гласува, които са с повече от един етаж. Специалните секции да се обособят на първия етаж, изискват от ЦИК.

