Кабинетът открива почетно консулство в италианския град Триест

Министерският съвет прие решение за откриване на почетно консулство на Република България в Италианската република със седалище в град Триест и консулски окръг, обхващащ територията на област Фриули-Венеция Джулия.

Функциите на почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на България в Триест ще бъдат изпълнявани от г-жа Валентина Шошкова, собственик на строителни компании в България и Италия с доказани лидерски умения и опит, подчертават от правителствената пресслужба след края на заседанието на кабинета Желязков в сряда.

Откриването на почетно консулство на България в Триест ще разкрие нови възможности за насърчаване на сътрудничеството на регионално равнище и ще окаже положително въздействие за по-нататъшното развитие на българо- италианските търговски, икономически, културни и научни връзки. Функционирането му ще допринесе за разширяване на контактите между гражданите и институциите на двете страни и ще способства за защитата на правата и интересите на българската общност в област Фриули-Венеция Джулия.

