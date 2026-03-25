Как да получим 20 евро компенсация за скъпите горива: АСП обясни стъпките

25 март 2026, 8:07 часа 191 прочитания 0 коментара
Критериите за изплащането на 20 евро компенсация заради скъпите горива са регламентирани в две категории. Първата категория касае физически лица, които през януари и февруари са получавали помощи от Агенция социално подпомагане. Втората група лица са останалите, които считат, че са правоимащи, като могат да подадат заявление в дирекция Социално подпомагане, обясни пред bTV Анелия Василева от отдел „Социални и семейни помощи“ в Агенцията за социално подпомагане.  Още: Компенсацията от 20 евро за горива: Нито много, нито малко според служебния премиер (ВИДЕО)

Критериите и стъпките за помощта

Тя открои, че има и доходен критерии за получаването на въпросните 20 евро компенация заради скъпите горива.

Първият критерии е средномесечният доход за 2025 г. да е не по-високо от 650 евро. Другото условие, за да бъде определено лицето като правоимащо, то да е съсобственик на МПС и да има платена застраховка гражданска отговорност.

Василев добави, че парите ще бъдат преведени през април месец с всички социални плащания в „Български пощи“.

Чрез Програмата държавата ще осигури месечна компенсация от 20 евро за физически лица с ниски доходи, които са собственици или съсобственици на моторно превозно средство (МПС), или изплащат автомобил с договор за лизинг. Очаква се по този начин правителството да подкрепи 1,380 млн. души. Средствата ще се предоставят през месеца, следващ месеца, през който е изпълнено условието за активиране на мярката, в сроковете на изплащане на социалните помощи.

Право на компенсацията ще имат хората, чийто средномесечен брутен доход за 2025 г. е бил по-малък или равен на 652,41 евро. Сумата е равна на двукратния размер на линията на бедност за миналата година. Тъй като кампанията за подаване на годишни данъчни декларации е в ход, в случай че няма информация за доходите на човека за 2025 г., ще се вземат предвид тези от 2024 г. и линията на бедност за същата година. В този случай доходният критерий за достъп до подпомагане по Програмата ще е 537,88 евро.

Средствата ще се изплащат по банков път или в посочен от хората пощенски клон, след като по данни на Националната агенция за приходите в три поредни дни средната цена на дребно в страната на масовите горива бензин А95H и/или дизел е равна или над 1.60 евро на литър.

Гражданите, които отговарят на условията на Програмата, и на които АСП е изплащала помощи през януари и февруари 2026 г., няма нужда да подават заявление-декларация за получаване на компенсация. Средствата за тях ще бъдат предоставени служебно от съответната дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес. Останалите кандидати за компенсации е необходимо да подадат заявление-декларация по образец в ДСП по настоящ адрес. Формулярът е публикуван в рубриката „Социално подпомагане“, подрубрика „Социални помощи“.

Заявленията могат да се подават лично в дирекция „Социално подпомагане“; чрез лицензиран пощенски оператор или посредством електронна административна услуга след регистрация с квалифициран електронен подпис, ПИК на НОИ или на НАП в Портала за електронни услуги на Министерството на електронното управление.

Антон Иванов Отговорен редактор
