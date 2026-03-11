На червено: "Магазин за хората" работи от няколко месеца, а вече е на сериозна загуба

"Магазин за хората" ЕАД завършва 2025 г. със загуба в размер на 284 000 лева. Това е внушително "постижение", имайки предвид, че инициативата стартира с първите си щандове в обекти през декември.

Това сочат данните от предварителния годишен финансов отчет за 2025 г., предаде БГНЕС.

Разходите

За миналата година разходите на дружеството възлизат на 510 000 лева. От тази сума за персонал са изразходвани 147 000 лева, а за суровини, материали и външни услуги – 179 000 лева. В графата други разходи са посочени 184 000 лева.

Според справката към 2 март 2026 г. разполагаемата сума по банковата сметка на "Магазин за хората" е 4 773 992,83 евро или 9 337 118,40 лв.

В бизнес стратегията на дружеството е заложена концепцията за партньорства със съществуващи вече търговски обекти.

Към момента "Магазин за хората" ЕАД е представено от щандове в магазини-партньори, както и в 70 стационарни точки за продажба. Такива има в Пловдив, Кричим, Клисура, Перущица, Калофер, Съединение, Стамболийски, Сопот и други предимно по-малки населени места. Има и един пътуващ магазин, който обслужва 7 малки населени места като селата Руен, Скобелево и др. След първоначалната амбиция за самостоятелни обекти, бизнес стратегията на дружеството беше коригирана и се наложи концепцията за партньорства със съществуващи вече търговски обекти.

"Магазин за хората" беше създаден с решение на Министерския съвет на 6 август 2025 г. като държавно дружество със 100% държавно участие. Идеята му е да предлага основни хранителни и други стоки на достъпни цени, с минимална търговска надценка (около до 10%), като се дава приоритет на български производители и се осигурява по-лесен достъп до такива продукти, особено в по-малките населени места.

Според дружеството резултатите му са добри

Миналия месец дружеството обяви, че разполага с близо 4,8 млн. евро в банковата си сметка и финансовият му резултат за първите месеци на 2026 г. е по-добър от предвидения в одобрения бизнес-план.

От дружеството публикуваха официална позиция "по повод зачестилите внушения и спекулации" относно името, собствеността, предмета на дейност, финансовия ресурс и бизнес-модела им.

В позицията пише, че ценовата стратегия на дружеството, заложена в одобрената стратегия, предвижда препоръчителни цени на рафт, съпоставими с промоционалните цени на големите търговски вериги.

"Дружеството е нискоразходен модел и работи със надценка до 10%, което дава възможност да поддържа атрактивни препоръчителни цени. В тази връзка средната надценка за 2025 г. е 4,7% дружеството работи изцяло в допустимите рамки. Води се регулярен мониторинг на цените, който потвърждава ценовата адекватност, в момента препоръчителните ни цени са около 30% под средните регулярни цени на рафт на големите търговски вериги, което е съпоставимо с промо-отстъпките, които те дават за определен период от време", обясняват още от Съвета на директорите.

С увеличаването на точките на присъствие се очаква нарастване на обемите, подобряване на закупните условия и постепенно оптимизиране на надценката, при поддържане на атрактивни цени, както е предвидено в бизнес-плана.

"Социалният ефект от проекта е ясен, измерим и категоричен. Хората в малките населени места "гласуват" с парите си "за" проекта: Анкетите с партньорите (производители и преработватели) показват двойни и тройни ръстове на оборотите в редица населени места, а с магазините-партньори – ръст между 15% и 70–80%, включително конкретен случай в гр. Лъки с осемкратно увеличение на оборота", категорични са от "Магазин за хората".

"Финансовият резултат за 2025 г. напълно съвпада с планирания в одобрения от Министъра на земеделието и храните бизнес-план резултат. Очакваният резултат за януари 2026 е по-добър от този в одобрения бизнес-план", твърдят от дружеството.

По думите им проектът стартира през август 2025 г. и първите месеци са посветени на организацията на проекта от нулата, а реалните операции започват в средата на декември 2025 г., съгласно плана.

Инвестиционен период с временен отрицателен резултат е нормална и неизбежна практика при всеки нов проект, като инвестицията е планирана да се изплати чрез бъдещи приходи, пише още в позицията.