Гюров обяви ще вземат ли великденски добавки пенсионерите

Пенсионерите ще получат 50 или 20 евро като великденска добавка. Това обяви по време на днешното заседание на Министерски съвет служебният премиер Андрей Гюров. "Това не е политически жест и призовавам политиците да не го превръщат в такъв. Грижата за най-уязвимите е държавност и преди всичко човечност", посочи той. Предложението беше внесено от министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов в координация с Министерството на финансите и след обсъждане на всички възможни варианти.

"Преди две седмици служебното правителство пое отговорност в тежък момент и още тогава си поставихме ясен приоритет - избори по правилата", заяви Гюров. Той увери, че от "ден първи" финансовият министър и министърът на социалната политика полагат усилия да не допуснат грижата за уязвимите да се превърне в монета за предизборна търговия.

Кой колко ще получи?

По 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е до 390.63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2026 г.

По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 390.64 евро до 620.20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.

Гюров акцентира и върху темата с горивата, която се превръща в предизвикателство пред цяла Европа и пред милиони хора по света. "Събитията извън България не бива да се превръщат в източник на страх и напрежение тук, у дома", отбеляза Гюров. Премиерът изтъкна, че правителството вече разглежда конкретни решения и даде пример с мерки, които се обсъждат в други европейски държави.