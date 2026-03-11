Войната в Украйна:

Гюров обяви ще вземат ли великденски добавки пенсионерите

11 март 2026, 10:37 часа 427 прочитания 0 коментара
Пенсионерите ще получат 50 или 20 евро като великденска добавка. Това обяви по време на днешното заседание на Министерски съвет служебният премиер Андрей Гюров. "Това не е политически жест и призовавам политиците да не го превръщат в такъв. Грижата за най-уязвимите е държавност и преди всичко човечност", посочи той. Предложението беше внесено от министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов в координация с Министерството на финансите и след обсъждане на всички възможни варианти.

"Преди две седмици служебното правителство пое отговорност в тежък момент и още тогава си поставихме ясен приоритет - избори по правилата", заяви Гюров. Той увери, че от "ден първи" финансовият министър и  министърът на социалната политика полагат усилия да не допуснат грижата за уязвимите да се превърне в монета за предизборна търговия.

Кой колко ще получи?

По 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е до 390.63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2026 г.

По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 390.64 евро до 620.20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.

Гюров акцентира и върху темата с горивата, която се превръща в предизвикателство пред цяла Европа и пред милиони хора по света. "Събитията извън България не бива да се превръщат в източник на страх и напрежение тук, у дома", отбеляза Гюров. Премиерът изтъкна, че правителството вече разглежда конкретни решения и даде пример с мерки, които се обсъждат в други европейски държави.

Виолета Иванова
