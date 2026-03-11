Ново шоково поскъпване на шофьорските курсове, задължително нощно каране

Сериозни промени се очакват при шофьорските курсове у нас. Те предвиждат задължително нощно кормуване, нови технически изисквания и затягане на контрола.

Тези нововъведения, както и инфлацията в икономика, неизбежно ще доведат до оскъпяване, като за категория "В" цената може да достигне около 1000 евро, предаде Нова тв.

Според Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите новите административни изисквания сами по себе си не са причина за по-висока цена.

"Единствената причина, която би могла да бъде за известно поскъпване, това е, ако продължава да се качва цената на горивата. Нищо друго няма като повод за допълнително поскъпване на курса", заяви той.

Той е категоричен, че горивото е един от основните разходи в обучението по управление.

Задължително нощно каране

По отношение на въвеждането на задължително нощно каране, Георгиев заяви, че това не е новост в програмата.

"Винаги управлението в тъмната част на денонощието – така нареченото нощно кормуване, е било задължително упражнение в учебната програма", посочи експертът.

Източник: БГНЕС

Той коментира казуса, че една "огромна част" от обучителите не са го изпълнявали, като според него това се дължи единствено на "липсата на какъвто и да е контрол от страна на Автомобилна администрация".

Георгиев изрази сериозно съмнение, че новите електронни приложения и GPS контрол ще решат проблема, ако данните продължат да се нанасят ръчно.

"Ако аз го отбележа в електронното приложение ръчно, това означава, че пак няма да се кара нощем", допълни той.

Експертът разкритикува Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", посочвайки "крещяща липса на компетентност и най-вече на желание за промени".

Той подчерта, че за истинска реформа е необходима система за "чекиране" на самите курсисти при идване и тръгване от теория, за да се гарантира, че те реално присъстват в кабинета.