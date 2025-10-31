Каква ще е зимата? Проф. Рачев даде "диагноза" за времето в началото на ноември

Типично есенно време. В София и на други места има лека мъгла, която ще се разсее. В планините е убийствено красиво, а въздуха е чист. Топло, слънчево време. В разгара на това късно циганско лято сме. Ще видим дали днес температурите ще стигнат 25 градуса на някои места. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

ОЩЕ: Заминава ли си дъждът и колко топло ще е през ноември: Времето с проф. Георги Рачев

По думите му се очаква другата седмица през България да премине един средиземноморски циклон. Това ще стане вторник- сряда (4-5 ноември) и ще понижи температурите.

"Ноември идва с хубаво, сухо време, ще ръсне тук-там, но слаба работа", каза той. След понижението в първите дни на ноември захлаждане се очаква чак в средата на ноември. "След 20-25 ноември ще е идеално за слагане на киселото зеле", каза шеговито синоптикът.

"Зимата се очертава да е малко по-топла", прогнозира проф. Рачев.

Времето днес

В петък ще е слънчево с разкъсана висока облачност, преди обяд на места в равнините ще има мъгла. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София – около 19 градуса.

В планините ще е слънчево със слаб вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 16 градуса, на 2000 метра – около 9 градуса.

По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на места с намалена видимост. Почти тихо време с максимални температури между 19 и 21 градуса. Температурата на морската вода е 16-18° градуса Вълнението на морето ще е 1-2 бала.