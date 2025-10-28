Войната в Украйна:

Заминава ли си дъждът и колко топло ще е през ноември: Времето с проф. Георги Рачев

28 октомври 2025, 07:45 часа 455 прочитания 0 коментара
Заминава ли си дъждът и колко топло ще е през ноември: Времето с проф. Георги Рачев

На 1 и 2 ноември, когато е ваканцията на децата, времето ще бъде перфектно. Заминава си дъждът и постепенно започва едно затопляне. Това заяви климатологът проф. Георги Рачев по bTV. По думите му сутрин ще има по-ниски температури, особено в края на октомври и началото на ноември, но като цяло времето ще е топло.

Още: Сиромашкото лято идва по график: Прогнозата на Николай Василковски

Много хубаво време

"Много хубаво ще е времето, което се вижда и от една температурни карта, където Балканите са топли. Над цяла Европа е доста топло за сезона", посочи проф. Георги Рачев. 

Още: Нетипични температури и първи сняг: Какво време ни очаква през ноември?

В София времето ще стигне до 20 градуса поне до следващият вторник и сряда - около 4-5 ноември. Много слънчево време с хубави съботно-неделни часове, които ще бъдат перфектни за навън, коментира климатологът. 

В Пловдив също се очакват около 20 и малко над 20 градуса.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Високи температури се очакват поне до около 8-10 ноември. 

Проф. Георги Рачев заяви, че ще има много слънце, като причината затова е топлият антициклон. 

Във Варна също ще е много топло и хубаво време, без съществен вятър и много високи температури за първото десетдневие на ноември месец. 

Мъгли може да има рано сутрин по-места, ако изобщо съществуват, каза още проф. Георги Рачев. "Много хубаво циганско, сиромашко лято посред есен", каза още той. 

Още: Дъжд - докога? Прогноза за времето в началото на ноември от Анастасия Кирилова

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
прогноза за времето Георги Рачев времето
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес