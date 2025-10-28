Заминава ли си дъждът и колко топло ще е през ноември: Времето с проф. Георги Рачев

На 1 и 2 ноември, когато е ваканцията на децата, времето ще бъде перфектно. Заминава си дъждът и постепенно започва едно затопляне. Това заяви климатологът проф. Георги Рачев по bTV. По думите му сутрин ще има по-ниски температури, особено в края на октомври и началото на ноември, но като цяло времето ще е топло.

Много хубаво време

"Много хубаво ще е времето, което се вижда и от една температурни карта, където Балканите са топли. Над цяла Европа е доста топло за сезона", посочи проф. Георги Рачев.

В София времето ще стигне до 20 градуса поне до следващият вторник и сряда - около 4-5 ноември. Много слънчево време с хубави съботно-неделни часове, които ще бъдат перфектни за навън, коментира климатологът.

В Пловдив също се очакват около 20 и малко над 20 градуса.

Високи температури се очакват поне до около 8-10 ноември.

Проф. Георги Рачев заяви, че ще има много слънце, като причината затова е топлият антициклон.

Във Варна също ще е много топло и хубаво време, без съществен вятър и много високи температури за първото десетдневие на ноември месец.

Мъгли може да има рано сутрин по-места, ако изобщо съществуват, каза още проф. Георги Рачев. "Много хубаво циганско, сиромашко лято посред есен", каза още той.

