В помощ на Пламена в борбата с множествената склероза

Пламена Любенова е млада майка на 25 години. По професия е учител, живее в Димитровград. Младата жената страда от болестта множествена склероза. "Дълго време не намирах смелост да се обърна за помощ… но вече нямам друг избор. Истината е, че имам нужда от подкрепа и затова се обръщам към всички вас с този призив.", пише Пламена. Заболяването ѝ бавно прогресира и може да доведе до тежка инвалидизация.

Още: Цял живот помага на хората. Да подкрепим отец Неделчо за лечението му

Влошаване

В началото жената успява да се справя със заболяването, но през последните години състоянието ѝ започва осезаемо да се влошава. Движенията ѝ стават все по-трудни, усеща слабост и скованост в краката, губи независимостта си и все по-рядко може да излизам сама. През годините Пламена е преминала през три различни терапии в България, но въпреки всички усилия, болестта продължава да напредва.

Лечение

Да помогнем на Антон да остане със семейството си!

Днес тя има един реален шанс да спре прогресирането ѝ – лечение с HSCT (трансплантация на стволови клетки), което се провежда в института „Пирогов“ в Москва. Процедурата включва три етапа събиране на собствени стволови клетки, курс химиотерапия и връщането им обратно в организма. Целта е имунната система да се „рестартира“ и да спре да атакува тялото ми.

Вече има насрочена дата за прием 02.03.2026 г., но времето е ограничено, за да събере нужните средства, които са непосилни за семейството. Необходимата сума от 53 000 евро.

Всеки, който има желание и възможност да помогне на Пламена може да го направи ТУК.

Да помогнем на Криси да проходи