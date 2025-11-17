Любопитно:

Патентоваме пред Европа наш мед, който удължава живота

Още едно доказателство за изключителните качества на българските продукти ще бъде представено пред Европа. След като Милен Георгиев, професор в Института по микробиология към БАН, обяви откриването на конкретен вид български мед, който забавя стареенето, стана ясно, че документите за европейски патент вече са готови.

Проф. Георгиев е ръководител на Лабораторията по метаболомика към същия институт и е съредактор и член на редакционните колегии на дузина международни списания в областта на биотехнологиите и химията на природните молекули. Също така е организатор на Международна конференция по рационално оползотворяване на природните продукти.

Голям потенциал на откритието

"С моя екип работим по този проект, а темата за удължаването на човешкия живот вълнува човечеството, откакто сме напуснали пещерите. Изцяло моята работа през годините е фокусирана върху растенията и продуктите от растенията и по какъв начин можем да ги използваме за превенция и третиране на различни заболявания в защита на нашето здраве", заяви специалистът.

"Работата ни не се спира само до това да изследваме видовете мед, произвеждани в България, а получаваме и изследваме проби от цял свят. Това, което ние открихме в посока на дълголетието, от всичките изследвани от нас проби, е един специфичен български мед, който показа най-голям потенциал за развитие", допълни още професорът, цитиран от БНР.

Според проф. Георгиев напредък по въпроса е ключова важно да бъде направен, защото затлъстяването е пандемия, която обхваща целия свят. Около 2 милиарда души са с наднормено тегло, а при децата процентът е дори по-висок, допълни професорът.

Изследвания без голям индустриален партньор

Проф. Георгиев признава, че в началото той и колегите му не са вярвали, че ще успеят да проведат всички изследвания без голям индустриален партньор.

"В момента, в който обявихме предварителните резултати, това, което виждаме сред обществото, ни дава една увереност, че ще успеем да го направим, без да е необходимо да търсим голям партньор", заяви той.

И добави, че пощата и телефонът му са засипани от хора, които искат да бъдат доброволци още преди изследването да е започнало.

Десислава Любомирова Отговорен редактор
