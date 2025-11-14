Какъв международен празник е на 15 ноември?

Още важни събития, които са се случили на 15 ноември

На 15 ноември светът отбелязва 3 международни празника - Световния ден на пауна, Деня на Стив Ъруин и Международния ден на лишените от свобода писатели.

Международен празник на 15 ноември

Индийското дружество за опазване на биоразнообразието (IBCS) и Световната асоциация на фазаните (Великобритания) инициират празника на пауна на 15 ноември. През 1963 г. паунът е официално обявен за национална птица на Индия. Пауните се отличават с поразителния си външен вид и сложно оперение (особено при мъжките), символизирайки красотата на природата, гордостта и многообразието на този вид.

15 ноември е и Ден на Стив Ъруин. Ъруин е австралийски натуралист, природозащитник и телевизионен водещ, известен като „Ловецът на крокодили“. Той е работил в зоопарка на Австралия (Куинсланд, Австралия), създавал е популярни телевизионни програми за дивата природа и е основал благотворителната организация Wildlife Warriors, която продължава неговото наследство. Избраната дата не съвпада с рождения ден на самия Ъруин, а по-скоро отбелязва раждането на едно от любимите му животни, галапагоската костенурка Хариет, която се превръща в символ на този празник.

15 ноември е и Международен ден на лишените от свобода писатели. Тази важна дата, инициирана от международната организация за правата на човека PEN International през 1981 г., насочва вниманието на света към писатели, журналисти, поети и обществени интелектуалци, които са били лишени от свобода заради свободата си на изразяване.

1492 г. - Христофор Колумб прави първото документирано описание на тютюна, растение, произхождащо от коренното население на Америка.

1881 г. - Александър Можайски получава патент за аеронавигационен апарат.

1884 г. – В Берлин се открива международна конференция на 14 държави, посветена на „африканския въпрос“ и разделянето на континента между колониалните империи.

1887 г. - Карл Геснер получава патент за цинкова батерия.

1889 г. - В Бразилия военен преврат отстранява от власт император Педро II, след което страната е официално обявена за република.

1904 г. - Патентована е самобръсначка със сменяеми ножчета;

1918 г. – започва въстанието на Директорията срещу властта на хетман Павел Скоропадски.

1920 г. - В Женева се провежда първото заседание на Асамблеята на Обществото на нациите.

1940 г. - Повече от петстотин самолета на Луфтвафе нанасят масивен, десетчасов въздушен удар по британския град Ковънтри.

1957 г. – междуконтиненталният пътнически самолет Ту-144 извършва първия си полет.

1960 г. - Първата американска подводница от типа „Джордж Вашингтон“, въоръжена с балистични ядрени ракети, навлиза в океана.

1971 г. - Intel представя първия си микропроцесор, Intel 4004.

