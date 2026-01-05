Идея: Камери на светофарите и нов режим за електрическите тротинетки

БСП и ГЕРБ предлагат промени в Закона за движение по пътищата, които засягат две основни теми – поставянето на камери за видеонаблюдение върху светофари и въвеждането на нов режим за регистрация на електрическите тротинетки. Законопроектът е внесен на 19 декември 2025 г. от депутатите Кирил Добрев (БСП) и Андрей Рунчев (ГЕРБ).

С предложенията се предвижда изключение от забраната, заложена в чл. 13, ал. 3, която не допуска монтирането на предмети и устройства върху светофари и пътни знаци. В мотивите се посочва, че използването на камери ще подобри контрола върху движението по пътищата.

"Доказано е, че нарушителите, които обичайно минават на червено или извършват забранени маневри, значително намаляват броя си, когато зоната е обект на автоматичен контрол", се казва в мотивите към законопроекта. Отбелязва се още, че и досега има практика за монтиране на камери върху светофари, но липсата на изрична законова уредба затруднява процеса. Още: Възмущение към властта заради нов ад на пътя и убийците без книжки. Подценява ли нарочно МВР броя на жертвите?

По отношение на електрическите тротинетки се предлага държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата" да създаде и поддържа централен регистър на индивидуалните електрически превозни средства. В него тротинетките ще се вписват по марка, модел, мощност, максимална скорост, маса, както и по област и община на регистрация.

Предвижда се редът за регистрация на електрическите тротинетки да бъде определян от Министерския съвет, вместо от отделните общински съвети, както е по действащите правила.