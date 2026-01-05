Йордановден и Ивановден – празник за близо 500 000 именници

В навечерието на двата лични за стотици хиляди българи празници – Йордановден и Ивановден, Националният статистически институт (НСИ) обяви колко са именниците. Близо половин милион българи - общо 447 877 - ще празнуват празника на имената си в следващите два дни.

ОЩЕ: Водици - обичаят, който се изпълнява в нощта срещу 6 януари

Във вторник, на Богоявление (6 януари), повод да почерпят ще имат общо 120 737. Мъжете и жените, носещи имената Йордан или Йорданка са общо 71 422. Жените, носещи името Йорданка, са 30 748, а мъжете с името Йордан – 40 674. Двете имена се нареждат сред най-разпространените към края на 2025 г.

В сряда, на Ивановден (7 януари), личен празник ще празнуват общо 327 140, от тях 171 057 българи носят производни имена на Иван и Иванка. 125 250 са мъжете, носещи името Иван, а 45 807 са жените, казващи се Иванка.

Най-популярните имена

Най-популярното мъжко име към края на миналата година е Георги, а за жените – Мария.

Най-популярният имен ден е Цветница. 336 419 сънародници празнуват имен ден пред през пролетта.