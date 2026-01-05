Свеж старт на годината с изгодни предложения от Kaufland България

След празничните дни началото на годината носи желание за по-леки и свежи продукти, които да внесат баланс в ежедневното меню. В отговор на желанията на клиентите до 11 януари магазините на Kaufland България предлагат домати с 37% намаление на цена от 1,27€/кг, както и редица основни хранителни продукти на изгодни цени, които да подпомогнат завръщането към нормалното ежедневие. Всички предложения могат да бъдат разгледани тук.

Доматите се комбинират отлично с бяло българско саламурено сирене „Елена“, с оферта 1+1 с –50% отстъпка на цена 6,64 €. Страхотно допълнение към тях може да бъде и апетитен омлет, приготвен с яйца размер L от „Аквилон“, предлагани на топ цена – 3,06 € / 15 бр. Порцията клиентите могат да завършат с кашкавал „Беленско“, два пакета с –50% намаление за 6,64 €. Така се оформя пълноценна следпразнична закуска. А какво е сутрин без ароматно кафе? Притежателите на Kaufland Card могат да се въползват от кафе с прясно мляко Olympus 3,7%, с –25% отстъпка на цена от 1,37 €.

Свежото начало на годината продължава с изгодни предложения за приготвяне на лека и балансирана салата. За основа клиентите могат да изберат салата Айсберг с –42% намаление на цена 1,02 €/бр., в комбинация със спанак за 0,91 € за 300 г и микс бейби салати на цена 1,53 € за 200 г. За по-богат вкус на масата подходяши са задушени броколи с –40% отстъпка, както и с български праз лук на цена 0,76 €. Като топла и хранителна гарнитура са подходящи картофи с –56% намаление на цена 0,35 €/кг., или червени мити картофи за 0,86 €/кг. Подходящ за обяд е свинският врат без кост, който е на половин цена с Kaufland Card. В асортимента се предлагат още сух чесън, жълт лук и червено цвекло, които допълват възможностите за разнообразно домашно меню.

Kaufland България предлага и всичко необходимо за домашен брънч. Кроасаните с масло от пекарната на ритейлъра са с –45% намаление на цена 0,25 € / бр., а към тях може да бъде добавено краве масло Monarch 82% - два броя на цената на един брой за 5,62 €. За солен акцент кроасаните могат да бъдат съчетани с филе „Елена“от „Лотос“ с –50% намаление на цена 12,77 €/кг. В магазина могат да бъдат намерени още много съставки, за да може всеки за овкуси своя кроасан както обича.

За сладък завършек клиентите могат да изберат кроасан „Брей!“ със сладко от 50% плод – кайсии или малини, на цена 2,29 € или сезонни плодове като червени ябълки за 0,81 € / кг, както и мандарини, грейпфрут, круши, ягоди или червено грозде. Менюто може да бъде допълнено с чаша „Брей!“ сок или нектар 1 л на цена 1,02 €. Повече информация за актуалните предложения може да бъде открита тук.