Карайте внимателно! Поставят маркировка по пътя София - Перник

05 септември 2025, 15:23 часа 174 прочитания 0 коментара
От 9 септември (вторник) до 12 септември (петък), между 8 ч. и 18 ч., ще се полага маркировка по участък от път I-1 София – Перник и в две отсечки на Северна скоростна тангента. Необходимо е шофьорите да карат внимателно и да спазват пътната сигнализация. Това съобщиха от Агенция “Пътна инфраструктура“

При изпълнението на планираните дейности движението по път I-1 в 6-километровата отсечка от изхода на София до границата с област Перник ще се осъществява без ограничение и с повишено внимание.

Обновяване на маркировката в двата участъка на Северната скоростна тангента ще се извърши между 9-и и 14-и км на тангентата в двете посоки, както и по пътния възел “Ботевградско шосе“ с Околовръстното шосе на София.

АПИ призовава шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Спасиана Кирилова
