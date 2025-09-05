Войната в Украйна:

Времето през уикенда - 6-7 септември 2025 г.

На 6 септември 2025 г. ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Преди обяд над източните райони ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, в София – около 29°. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна - близко до средното за месеца, показва прогнозата за времето.

В събота

В съботния ден облачно ще бъде над източната част от страната, но не се очакват валежи. Слънчево ще е времето в Западна България. В планините ще бъде предимно слънчево. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°. По Черноморието пред обяд ще има ниска облачност или мъгла, а след обяд разкъсана висока. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 28°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В неделя

В неделния ден времето остава без промяна - повече облаци по Черноморието и Източна България и повече слънчеви часове в Западна България. Максималните температури ще са между 25 и 33 градуса. Най-топло ще бъде в Ямбол и и Видин.

Евгения Чаушева
