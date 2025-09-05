Едно нечовешки добро партньорство в полза на клиентите

Сигурност, гъвкавост, и подкрепа. Това са качествата, които най-често търси в потенциалните си партньори всеки бизнес, независимо от размера му. И когато ги намери, бизнес развитието изглежда предопределено с успех. Точно като това, породило се неотдавна между един прохождащ, модерен и провокативен бранд „Нечовешки магазин“ и една от най-големите вериги хипермаркети у нас – Kaufland.

Бизнес успех в полза на клиентитe

Точно преди 3 години Марио Иванов – изпълнителен директор на веригата магазини за домашни любимци „Нечовешки магазин“ научава с любопитство за One-Stop-Shopping концепцията на най-големия ритейлър у нас – Kaufland и решава да я тества. Пилотният проект се оказва повече от успешен. За кратко време е открит първият „Нечовешки магазин“ във филиала на хипермаркета в столичния квартал „Младост“ 3. И независимо, че площта на магазина е малка, поради високия човекопоток в хипермаркета, оборотите бързо тръгват нагоре. „Ключово за успеха на нашия първи проект в магазин на Kaufland се оказа значителният брой клиенти на веригата“, коментира Иванов. Към това той добавя и изключително добрата локация на самия обект вътре в магазина – той е разположен точно до касовите зони в хипермаркета. Тази стратегическа позиция улеснява потребителите, които дори и в последния момент могат да купят на домашния си любимец храна, лакомство или дори играчка.

Ясен бизнесмодел и бърза експанзия

Скоро след успеха на първия обект, Марио Иванов започва да планира и разкрива втори – отново на територия на ритейлъра в София – в кв. Витоша. „Много внимателно избираме партньорите си, но в този ход с разрастването ни в рамките на Kaufland, нещата някак си станаха естествено. Ритейлърът е точният съюзник по отношение на стратегията ни за експанзия - с разрастваща мрежа, стабилна структура и възможност за мащабно присъствие“. Той допълва, че партньорството между „Нечовешки магазин“ и веригата дава възможност и за модерно обслужване, което отговаря на нуждите на съвременните потребители. Всички обекти, разположени в хипермаркетите, са включени в платформи за доставка, а клиентите могат да направят поръчка онлайн и да я вземат директно от избран магазин чрез удобната опция „click & collect“. Това спестява време, осигурява гъвкавост и дава възможност дори на най-заетите стопани да се погрижат качествено за любимците си. Нещо повече, дори в обекта в Kaufland-Витоша клиентите могат да се възползват и от специалната услуга за изработка на медальони за любимия си „нечовек“.

Малка инвестиция с максимална ефективност

След успешния старт в София, партньорството на „Нечовешки магазин“ и Kaufland излиза извън пределите на столицата. Най-новият обект от веригата за домашни любимци отвори врати през месец юни в Кюстендил. Както в останалите магазини, така и в него потребителите могат да намерят огромно разнообразие от над 25 000 продукта храни и аксесоари за всички видове домашни любимци.

Плавен и устойчив растеж

Перспективата за партньорите е откриване на още повече обекти, които предоставят още по-богат избор и още по-добро потребителско преживяване. Всеки нов магазин надгражда предишния и разраства портфолиото от услуги, затвърждавайки партньорството като повече от успешно в полза на клиентите и на двата бранда.