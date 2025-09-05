Есенното издание на „Книги за смет“ отива във Варна, Шумен и Велико Търново през септември

През септември 2025 г. Kaufland България отново ще подкрепи мащабната екоинициатива „Книги за смет“. Популярната кампания се провежда за 13-а поредна година и ще насърчи рециклирането със събития на паркинги на търговската верига във Варна, Шумен и Велико Търново. Това е втората част от годишното турне на кампанията. В рамките на пролетната серия от събития инициативата премина през Враца, Кюстендил, Карлово, Пловдив, Русе, Стара Загора и Бургас и събра над 3600 кг ненужна пластмаса, която размени за книги. Близо 130 тона е общото количество събрана и последващо рециклирана пластмаса от старта на кампанията през 2012 г. до момента. Сумата на разменените книги надвишава 1 млн. лв.

На 20 септември варненци ще могат да се включат в инициативата на паркинга на Kaufland - Одесос на ул. „Девня“ 24. На 21 септември „Книги за смет“ ще са в Шумен, в хипермаркета на бул. "Симеон Велики" 28, и на 22 септември във Велико Търново.

Екоинициативата отново ще предостави възможност на участниците да помогнат на природата, като заменят пластмасови отпадъци за книги. Кампанията винаги събира множество хора на различна възраст, които обичат четенето и в същото време искат да намалят количеството изхвърляна пластмаса.

На събитията от кампанията всеки може да получи книга срещу предадена един килограм годна за рециклиране пластмаса. Независимо от количеството предадени отпадъци, всяко лице има право да получи едно издание. Събраната пластмаса ще бъде рециклирана от дългогодишния партньор на инициативата "ЕКОПАК България".

Традиционно Kaufland България подкрепя „Книги за смет“ успоредно със своята дългросрочна стратегия за намаляване на пластмасата за еднократна употреба и насърчаване на рециклирането.

През 2025 г. „Книги за смет“ продължи тематичната линия "Буквите, които ни свързват - Събери колекция „Кирилица". От миналата година кампанията представя нови заглавия с фокус върху буквите от българската азбука. Сред новите издания тази година са: "Ето ти седем – италиански приказки", "Жертва на държавната лотария" от Ярослав Хашек, "Златното ключе или приключенията на Буратино" от Алексей Толстой, както и много други заглавия.

„Книги за смет“ се организира от фондация Credo Bonum и издателство Smart Books с подкрепата на Kaufland България и местните общини, които участват в събитието.

Повече информация за кампанията можете да намерите на Facebook страницата: FB/knigizasmet.