Познато: Майчинските пак на дневен ред и пак с тласък да се увеличат

Бюджет 2026 година вече е на политическия хоризонт - и това си личи, след като на старта на този сезон вече има законопроект, касаещ майчинските надбавки и майчинството. Той е на ПП-ДБ - коалицията предлага да има промени в Кодекса за социално осигуряване. Автори на предложението за промени са лидерът на ПП Асен Василев, експремиерът акад. Николай Денков, Лена Бориславова, Венко Сабрутев.

Каква е основната идея? При връщане на работа предсрочно майката да получава 100% от обезщетението от НОИ, вместо 50%, както е сега. Промяната се предлага и за двете години на детето - обезщетението за бременност и раждане през първата година, и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст (т.нар. нископлатено майчинство), пише в. "Сега".

Социалният министър Борислав Гуцанов също обеща в сутрешния блок на БНТ по-добре осигурено майчинство и помощи за раждане на дете. Тези два въпроса открай време са приоритет на БСП, която постоянно опитва да увеличи парите за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, което напоследък се замразява на доста по-ниски нива от минималната заплата. Обратното води до абсурда обезщетението да надвишава трудовия доход, защото върху него не се дължат осигуровки и данъци. В момента например това обезщетение е 780 лв., а минималната заплата - 1077 лв. Тези дни министърът обяви, че целта на министерството е майчинските през втората година да станат около 1100-1200 лева, колкото се очертава да бъде минималната работна заплата за следващата година.

По отношение на стимула за връщане на работа, социалното министерство лансира преди няколко месеца вариант то да се увеличи от 50 на 75%. Тази седмица министърът говореше и за желание да се увеличат сумите за раждане на първо, второ и трето дете.

