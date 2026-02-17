Любопитно:

Учени откриха растение, което може да оцелее на Марс

17 февруари 2026, 14:00 часа 312 прочитания 0 коментара
Учени откриха растение, което може да оцелее на Марс

Учени твърдят, че са открили пустинен мъх, който би могъл да оцелее на Марс и да играе решаваща роля за появата на живот на червената планета.

Растението, което може да вирее на Марс

Според The ​​Guardian, учени от Китай твърдят, че мъхът Syntrichia caninervis, който расте в Антарктида и пустинята Мохаве, е способен да издържи на условия, подобни на тези на Марс, включително суша, високи нива на радиация и екстремни студове.

В списанието The Innovation, изследователи от Китай описват как пустинният мъх не само е оцелял, но и бързо се е възстановил от почти пълна дехидратация. Той е успял да се регенерира и при нормални условия на растеж, след като е прекарал до пет години при -80 градуса по Целзий (-175 градуса по Фаренхайт), до 30 дни при -196 градуса по Целзий (-330 градуса по Фаренхайт) и след облъчване с гама лъчи.

Какво се е случило с водата на Марс: Учените имат нова теория

След това екипът създаде условия, подобни на тези на Марс, с налягане, температура, газове и ултравиолетова радиация. Установено е, че мъхът оцелява в тази марсианска среда и е способен да се регенерира при нормални условия на растеж дори след седем дни облъчване. Екипът също така отбеляза, че растенията, които са били изсушени преди облъчване, се справят по-добре.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

„С поглед към бъдещето, очакваме този обещаващ мъх да бъде транспортиран до Марс или Луната, за да се тества осъществимостта на колонизацията и растежа на растенията в космоса“, пишат изследователите.

„Отглеждането на сухоземни растения е важна част от всяка дългосрочна космическа мисия, тъй като растенията ефективно преобразуват въглеродния диоксид и водата в кислород и въглехидрати – по същество въздухът и храната, от които хората се нуждаят, за да оцелеят. Пустинният мъх не е годен за консумация, но може да предоставя други важни услуги в космоса“, казва Стюарт Макданиел, експерт по мъхове в Университета на Флорида.

Д-р Агата Жупанска от Института SETI отбелязса, че мъхът може да помогне за обогатяването и трансформирането на скалистия материал на повърхността на Марс, така че други растения да могат да растат върху него.

Същевременно експертите отбелязват, че проучването не е доказало, че мъхът може да бъде значителен източник на кислород в марсиански условия, нито че пустинният мъх може да се размножава и да вирее в марсиански условия. Освен това, експертите отбелязват, че в новото проучване не е използвана почва, подобна на тази на Марс.

НАСА можеше да открие живот на Марс още през 1976 г. и да го унищожи: какво е известно

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
Марс Растение
Още от Интересно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес