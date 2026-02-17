Учени откриха растение, което може да оцелее на Марс

Учени твърдят, че са открили пустинен мъх, който би могъл да оцелее на Марс и да играе решаваща роля за появата на живот на червената планета.

Растението, което може да вирее на Марс

Според The ​​Guardian, учени от Китай твърдят, че мъхът Syntrichia caninervis, който расте в Антарктида и пустинята Мохаве, е способен да издържи на условия, подобни на тези на Марс, включително суша, високи нива на радиация и екстремни студове.

В списанието The Innovation, изследователи от Китай описват как пустинният мъх не само е оцелял, но и бързо се е възстановил от почти пълна дехидратация. Той е успял да се регенерира и при нормални условия на растеж, след като е прекарал до пет години при -80 градуса по Целзий (-175 градуса по Фаренхайт), до 30 дни при -196 градуса по Целзий (-330 градуса по Фаренхайт) и след облъчване с гама лъчи.

Какво се е случило с водата на Марс: Учените имат нова теория

След това екипът създаде условия, подобни на тези на Марс, с налягане, температура, газове и ултравиолетова радиация. Установено е, че мъхът оцелява в тази марсианска среда и е способен да се регенерира при нормални условия на растеж дори след седем дни облъчване. Екипът също така отбеляза, че растенията, които са били изсушени преди облъчване, се справят по-добре.

„С поглед към бъдещето, очакваме този обещаващ мъх да бъде транспортиран до Марс или Луната, за да се тества осъществимостта на колонизацията и растежа на растенията в космоса“, пишат изследователите.

„Отглеждането на сухоземни растения е важна част от всяка дългосрочна космическа мисия, тъй като растенията ефективно преобразуват въглеродния диоксид и водата в кислород и въглехидрати – по същество въздухът и храната, от които хората се нуждаят, за да оцелеят. Пустинният мъх не е годен за консумация, но може да предоставя други важни услуги в космоса“, казва Стюарт Макданиел, експерт по мъхове в Университета на Флорида.

Д-р Агата Жупанска от Института SETI отбелязса, че мъхът може да помогне за обогатяването и трансформирането на скалистия материал на повърхността на Марс, така че други растения да могат да растат върху него.

Същевременно експертите отбелязват, че проучването не е доказало, че мъхът може да бъде значителен източник на кислород в марсиански условия, нито че пустинният мъх може да се размножава и да вирее в марсиански условия. Освен това, експертите отбелязват, че в новото проучване не е използвана почва, подобна на тази на Марс.

НАСА можеше да открие живот на Марс още през 1976 г. и да го унищожи: какво е известно