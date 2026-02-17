Учени: Най-старите мумии в света не са в Египет

Мумиите най-често се свързват с Египет, като най-старите открити египетски мумии датират отпреди приблизително 4500 години. Изследователите обаче твърдят, че са открили мумии от другата страна на света, които са хиляди години по-стари.

Най-старите мумии в света

Според NBC, проучване, публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Science, открива опушени мумии, оставени в клекнало положение, в гробни места в Югоизточна Азия и Китай. Изследователите оценяват възрастта им на между 12 000 и 4000 години, значително по-стари от мумиите, открити в Чили, които преди това са били смятани за най-старите в света.

В проучването са разгледани 54 преднеолитни погребения от 11 археологически обекта в Южен Китай и Югоизточна Азия. Голям брой проби са получени от Виетнам и автономния район Гуанси Джуан в Китай, докато по-малък брой са от Филипините, Лаос, Тайланд, Малайзия и Индонезия.

Човешките останки са открити в приведени или свити позиции, често със следи от обгаряне. Изследователите заявяват, че резултатите потвърждават, че много от останките са били опушени над огън за продължителни периоди преди погребение, като част от процеса на мумифициране.

При по-внимателен анализ на костите, изследователите откриват микроскопични следи от порязвания и характерни признаци на излагане на контролиран огън. Това показва, че телата на местните ловци-събирачи са били подложени на специален ритуал. Учените смятат, че телата им са били сушени над огън за мумифициране, предотвратявайки разлагането. Тази практика, според авторите на изследването, е била широко разпространена в региона и е служила като начин за поддържане на физическа и духовна връзка с предците им.

„Останките принадлежат на оригиналната общност на ловци-събирачи, която е обитавала Югоизточна Азия по време на палеолита и е продължила да обитава места като Австралия и Нова Гвинея чак до наши дни“, казва професор Питър Белууд, съавтор на изследването.

Предполагаемата им възраст е приблизително 12 000 години, което ги прави значително по-стари от известните египетски мумии и дори от мумиите от културата Чинчоро в Южна Америка, които доскоро се смятаха за най-старите. До момента на това откритие за най-стари мумии се считаха тези открити в днешните Перу и Чили, където са били направени от рибарите Чинчоро преди около 7000 години.

