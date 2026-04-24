Kaufland отново е номер 1 работодател в България за 2026 г.

За пета поредна година компанията оглавява класацията „Топ 100 най-добри работодатели в България“ на Career Show

За пета поредна година Kaufland България оглави престижния индекс „Топ 100 най-добри работодатели в България“ за 2026 г., изготвян от Career Show. Класацията отличава компании с устойчиви резултати в управлението на хора и развитието на работодателския бранд, като стъпва върху методология, която отчита броя и вида на признанията, получени през последните три години. Така индексът се утвърждава като обективен измерител на постоянните усилия на бизнеса да развива работната среда, грижата за екипите и силната работодателска марка.

Позицията на Kaufland България в класацията се подкрепя и от последователните инвестиции в хората. За 20 години компанията е вложила 3,4 млн. евро в обучения и надграждане на уменията на екипа. Данните на компанията показват още, че за две десетилетия общият брой служители е нараснал с над 360%, надхвърляйки 8 000 души през 2026 г. Паралелно с това компанията поддържа устойчив фокус върху равните възможности, като делът на жените мениджъри остава стабилно над 50% през годините.

„Това е силно признание за екипите ни и за усилията, които влагаме всеки ден, за да създаваме среда, в която хората се развиват, остават дългосрочно и се чувстват ценени. Наградата ни мотивира да продължим да развиваме общност, в която споделеността и взаимното доверие са в основата на високите постижения“, каза Йоанна Кондова, ръководител отдел „Подбор и работодателска марка“.

Допълнително потвърждение за работодателската политика на компанията е и сертификатът Top Employer, който Kaufland България получи за осма поредна година в началото на 2026 г. от международния независим институт Top Employers Institute. Компанията отбеляза и нов собствен рекорд с максимален резултат от 100% в 13 водещи категории.

„Топ 100 най-добри работодатели в България“ е ежегодна инициатива на Career Show – организатор на най-мащабното кариерно експо у нас и на Career Show Awards, водещите награди за най-добър работодател и работодателска марка. Индексът се базира на отличията, спечелени в трите предходни издания на конкурса, и отличава работодатели, които демонстрират системни и последователни действия за развитие на работната среда и грижата за служителите.

