Доза допамин: Котаракът, който завари любимата си с друг, взриви мрежата

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Сърцераздирателният момент, в който установяваш, че си закъснял съвсем малко, а сякаш всичко е сочело сигурна победа:

Доза допамин за 11 юни 2026 г.: Един конник, който не може да бъде забравен