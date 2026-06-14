Доза допамин: Котаракът, който завари любимата си с друг, взриви мрежата

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Сърцераздирателният момент, в който установяваш, че си закъснял съвсем малко, а сякаш всичко е сочело сигурна победа:
Доза допамин за 11 юни 2026 г.: Един конник, който не може да бъде забравен
गिफ्ट लेकर पहुंची बिल्ली का टुटा दिल.. 💔💔#viralvídeo pic.twitter.com/Bb3jQ4gz2o— Queen 👸 (@Queen510619151) June 11, 2026
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