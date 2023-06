Kaufland пренесе участниците от Mentor The Young в света на ритейла с интересна бизнес симулация

Kaufland България, съвместно с Mentor The Young, проведе бизнес симулация на тема „Иновации в модерната търговия“. Събитието имаше за цел да събере участници и ментори от настоящия четвърти сезон на менторската програма, които да разработят решения по предварително разработени казуси от света на модерната търговия и Kaufland, разделени на отбори от 5 до 6 човека.

6 екипа взеха участие в симулацията. Те имаха на разположение 2 часа, за да се запознаят както с казусите, техните проблеми и цели, така и с ресурсите, с които трябва да си служат, за да разработят и в последствие да представят финалните си идеи. Модератори от страна на Kaufland България бяха експерти от различни сфери с дългогодишен опит: Адриана Стрекаловска, експерт в отдел „Свежи храни“, Ирина Гичева, проектов ръководител в отдел „Планиране на търговски площи“, Десислава Петровска, ръководител на отдел „Управление на взаимоотношения с клиенти“, и Натали Спартанска, младши специалист „Работодателска марка“. В инициативата се включи и Мартин Стоянов – стажант в тазгодишното издание на Kaufland Business Academy, организирано съвместно с Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Екипът на Kaufland представи пред участниците и техните ментори същността и особеностите на казусите, дадоха им полезни насоки и ги подкрепиха в работата им. По този начин всеки от модераторите стана пряк свидетел на интересните и задълбочени анализи на участниците, както и на техните предложения, концепции и презентации.

Отборите имаха възможността да презентират своите разработки, а най-креативните идеи получиха специални награди, осигурени от Kaufland. Печелившите казуси бяха свързани с иновативни идеи в някоя от следните сфери от дейността на Kaufland: Маркетинг, Логистика, Търговия, Информационни технологии, Продажби и Човешки ресурси.

Kaufland подкрепя Mentor The Young още от самото създаване на организацията през 2021 г. Във всеки сезон професионалисти от големия екип на ритейлъра активно се включват в програмата в ролята на ментори. Тази година компанията участва със 7 ментори, чиято задача беше да подпомагат кариерното и личностно развитие на участниците. Още в началото на четвъртото издание, всички двойки ментор-студент в програмата, както и тези с участието на ментори от Kaufland, заложиха лични, професионални и предприемачески цели на обучението в три направления – менторство, образование и общност. На тяхна база в края на сезона ще бъдат отчетени и резултатите, които двойките са постигнали в съвместната си работа.

Програмата Mentor the Young е инициирана от AEGEE – една от най-големите европейски студентски организации. Целта ѝ е да свързва активни и амбициозни млади хора от 18 до 25-годишна възраст заедно с успешни и вдъхновяващи професионалисти и предприемачи с поне 5-годишен опит. Стратегически партньори на тримесечната безплатна менторска програма от сферата на образованието в страната са Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Университетът за национално и световно стопанство, Американският университет в Благоевград и ABLE Mentor.

Сред ключовите приоритети на Kaufland България е темата за кариерното развитие на младежите в страната. Като част от усилията си, най-голямата верига за търговия на дребно в страната въведе различни кариерни програми и инициативи за млади хора. Водещият ритейлър има традиции в осъществяването и на редица партньорски програми, насочени към развитие на образованието, предприемачеството и иновациите сред учениците и студентите. Крайната цел на тези инициативи е да допринесат за създаването на среда, която възпитава бъдещи лидери и професионалисти с високи компетенции. Компанията е установила партньорства с различни институции и организации като Университета за национално и световно стопанство, Софийския университет, Тийноватор, Junior Achievement, Клуб на талантите, To The Top, Софийски фестивал на науката, Музейко, WWF Panda Labs, Bulgaria Wants You, 9Academy, Rock School и др.