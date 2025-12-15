Kaufland отваря до дни първия си магазин с кауза

Kaufland България отваря до дни първия си магазин с кауза в сърцето на столичния район Оборище. Всяко пазаруване в новия Kaufland–Театрална ще бъде в подкрепа на българското сценично изкуство. Компанията ще дарява 1 евроцент от всяка касова бележка от новия магазин на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ).

Дни преди откриването на Kaufland-Театрална, ритейлърът подписа Меморандум за сътрудничество с НАТФИЗ, който поставя началото на дългосрочно партньорство в подкрепа на студентите в Академията. Основен фокус на партньорството е насърчаването на развитието на млади творци и професионалисти в областта на театъра, киното и сценичните изкуства.

„Подписването на меморандума бележи важна стъпка към укрепване на връзката между Академията и частния сектор, като създава стабилна основа за общи инициативи с дългосрочен отзвук в обществото”, подчерта по време на подписването ректорът на НАТФИЗ – чл.-кор. проф. дфн. Мирослав Дачев.

„Партньорството ни с НАТФИЗ е естествено продължение на ангажимента ни да подкрепяме младите хора и развитието на културата в България. За нас е важно да изграждаме мостове между академичната среда и практическата реализация и сме горди да подкрепим новото поколение творци още в началото на техния професионален път.“, каза Иван Чернев, главен изпълнителен директор на Kaufland България.

Сътрудничеството между Kaufland България и НАТФИЗ предвижда реализиране на съвместни събития, проекти, програми, инициативи, фестивали, конкурси, публични представяния, както и научни и образователни формати, включително конференции и кръгли маси. Специална подкрепа ще бъде осигурена за ключови академични формати като „Лятно училище в НАТФИЗ“ и други инициативи на Академията, които ще получават финансова, информационна, логистична и организационна подкрепа от ритейлъра.

Kaufland България от години изгражда политики, насочени към младите хора, тяхното професионално развитие и тяхната интеграция в обществения и културния живот. Подкрепата за младите хора и тяхното приобщаване в трудовата сфера е една от ключовите корпоративни ценности на ритейлъра. От друга страна, новото партньорство с НАТФИЗ е поредната стъпка към развиването на таланта и подкрепата на българската култура – ангажимент, който ритейлърът изпълнява с години. Най-ярък пример в тази посока до момента е развитието на Сцена „Централни хали“ като самостоятелно градско пространство за култура и изкуства с акцент върху децата и техните семейства.