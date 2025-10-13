Kaufland въвлича клиентите си в нова дарителска инициатива

Kaufland насърчава клиентите си в цялата страна да се включат в набирането на средства за стипендии за отлични ученици и студенти без родители по линия на инициативата си „Дари с DARA и Kaufland”. За закупуването на който и да е от 4-те нови артикули под марката K-Blue Bay, които включват свежи риби и морски дарове, ритейлърът ще дарява фиксирана сума.

Инициативата „Дари с DARA и Kaufland” стартира през февруари 2024 г. и оттогава регулярно музикалната звезда призовава към закупуване на различни продукти от асортимента на веригата. Набраната в края на всяка година сума се предава на национална програма „Готови за успех“, за да достигне до бенефициентите.

През 2024 г. Kaufland и клиентите им заедно събраха и дариха 31 600 лв. за стипендии на отлични ученици без родители.

Повече информация за кампанията „Дари с DARA и Kaufland” можете да откриете на kaufland.bg.