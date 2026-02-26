Не е имало мини при потъналия кораб край Маслен нос, "много ниска" е вероятността за оцелели

В деня на инцидента с потъналия риболовен кораб край Маслен нос не са постъпвали сигнали за миноподобни обекти, обяви на пресконференция на 26 февруари командирът на бойния ни флот контраадмирал Кирил Михайлов. Той допълни, цитиран от БТА, че през миналата година Военноморските сили (ВМС) са получили над 20 такива сигнала и че всички са обследвани. Досега ВМС са унищожили шест плаващи мини от началото на войната в Украйна. През миналата година две останки от морски ударни дронове, множество останки от ракети и други боеприпаси също са били унищожени в морето, но водолазният оглед на потъналия риболовен кораб показва, че корпусът е цял, обясни Михайлов.

Корабът на капитан Христо Спасов - BH 8112 - изчезва от радарите в сутрешните часове на 18 февруари. Последният сигнал от него е засечен североизточно от нос Коракя - между Созопол и Приморско, до устието на река Ропотамо. Нос Коракя е най-издадената източна точка на целия полуостров Вътрешния Бурун, който обхваща територията между устието на река Ропотамо и залива Св. Параскева.

Плавателният съд с трима души на борда - 58-годишният капитан Христо Спасов, 25-годишният му син и още един рибар, бе открит на морското дъно в района на Маслен нос.

Няма шанс за оцелели

Контраадмирал Кирил Михайлов говори на пресконференция за участието на военнослужещи от ВМС в операцията по търсене, спасяване и обследване на плавателния съд BH 8112. Брифингът се състоя дни след като дъщерята на изчезналия капитан и сестра на единия от тримата на борда Силвия Спасова излезе с отворено писмо, в което призова властите за пълна информация. Военните водолази не откриха тела. Няма шанс за оцелели, стана ясно от пресконференцията.

Той обясни, че операцията е инициирана от Морския спасително-координационен център (МСКЦ) във Варна. Веднага щом е получена информацията, "ние бяхме помолени за съдействие и след разрешение от началника на отбраната фрегата "Дръзки", която към момента изпълняваше задачи в района на Бургаския залив, беше насочена за участие в операцията по търсене и спасяване", каза командирът.

Снимка: БГНЕС

Веднага с получаването на сигнала на обяд на 18 февруари военният кораб е започнал своето движение към точката на потъване на риболовния кораб. Били дадени точни указания от МСКЦ за района на обследване, които военният кораб извърши. Поради силен снеговалеж, съпроводен с леден дъжд, не е било възможно в операцията да се включи вертолет, допълни Михайлов и уточни, че е разпоредил летателното средство да има готовност за незабавно излитане, в случай че метеорологичните условия позволяват това да се случи. По думите му - това е станало на следващия ден.

През нощта фрегата "Дръзки" е останала в района и е продължила издирването с прибори за нощно виждане в предполагаемия район, където е можело да има спасителен плот с оцелели. "За съжаление, в това тежко време не можаха да бъдат намерени никакви останки нито от плот, нито да бъдат открити хора", заяви Михайлов.

Той обясни, че е било открито, че спасителният плот се намира на рубката на кораба. Не се е отворил, така че вероятността моряците да са някъде на спасителен плот в морето, е отпаднала.

Още подробности за акцията: корпусът на кораба е цял

По-късно, след разрешение от началника на отбраната, е била организирана водолазна операция за обследване на потъналия кораб, разказа контраадмиралът. По данните от неговото последно местоположение веднага е била изпратена водолазна група от Военноморска база Бургас, която е извършила първо обследване с хидроакустични станции, и е бил локализиран кораб. След това били проведени водолазни спускания. "Тъй като времето беше кратко, а видимостта във водата под 30 метра беше почти нулева, беше много трудно да се работи, но корабът беше намерен", поясни командирът на ВМС.

Той допълни, че бойният флот няма разследващи функции, а задачата му е била да установи положението на риболовния кораб, състоянието му, да направи оглед, за да е сигурно каква е евентуалната причина след изясняване на обстоятелствата за неговото потъване.

Кирил Михайлов каза още, че се е наложило да бъдат изпратени тежководолази от Варна с допълнително, по-тежко оборудване, тъй като корабът е потънал на 38 метра дълбочина и там леководолази могат да работят не повече от 10 минути. Пак е имало обследвания с дистанционно управляеми автономни апарати и множество водолазни обследвания, които в крайна сметка доказали, че потъналият там кораб е именно риболовен кораб с бордови номер ВН-8712, посочи командирът.

Снимка: БГНЕС

"От направеното обследване се установи, че корпусът на кораба е цял, корабът лежи леко на десен борд, няма пробойни", каза контраадмиралът и допълни, че по целия плавателен съд е разхвърляно текалажно оборудване, въжета, които не позволяват проникване във вътрешността на кораба. "Самите люкове са изключително тесни, дори необорудван човек трудно може да влезе през тях, да не говорим за тежководолаз с тежко оборудване", каза Кирил Михайлов.

В отговор на въпрос контраадмиралът посочи, че не може да каже дали има смисъл за ново обследване от въздуха на района. По думите му - температурата на морската вода в момента е около шест градуса. Човек с нормално облекло в такава вода може да оцелее максимум няколко минути. Така че, ако хората са без специални защитни облекла или не са в спасителен плот, както се установи, вероятността за оцеляване е "много ниска", посочи той, цитиран от БТА. Според него във вътрешността на кораба няма как да се влезе и ако трябва да се прониква там, най-вероятно трябва или да се реже корпусът, или да се предприемат други действия.

Докато тече разследването, районът на потъването на риболовния плавателен съд е затворен за корабоплаване.