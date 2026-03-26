НА ЖИВО: Иран използва България, за да заплаши Румъния с война

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

"Иранският посланик в България отправя предупреждение към Румъния: "Да внимава да не се превърне в част от тази война". Това предадоха румънската телевизия Antena 3 и CNN. "Тази война не е война на Румъния или на България. Вие нямате никакво участие в тази война срещу моята страна. Само американците използват различни бази, за да атакуват нашата територия, нашата страна. Ако дадена база се използва за военни действия срещу нашата територия, не би ли трябвало тези бази да бъдат легитимни цели? Не би ли трябвало да отговорим? Румъния трябва да внимава да не стане част от тази война", заяви посланик Али Реза Ирваш пред Нова телевизия на 21 март.