Пентагонът поръчва още ракети и компоненти за войната в Близкия изток

Министерството на отбраната на САЩ обяви сключването на три споразумения с военни доставчици с цел увеличаване на производството на ракети и други компоненти за попълване на намаляващите запаси, използвани във войната в Близкия изток, пише The Economic Times. Широкото използване на ракети за противовъздушна отбрана от САЩ, Израел и страните от Персийския залив за противодействие на иранските ответни атаки повдигна въпроси относно размера на запасите.

Lockheed Martin и BAE Systems се съгласиха да увеличат четирикратно производството на ключов компонент за THAAD – противоракетна система, която се използва широко в Близкия изток. Споразумението поставя "промишлената база в състояние на военно време“, заявява Министерството на отбраната в прессъобщение.

В края на януари Lockheed Martin вече беше обявила ускоряване на производството на THAAD от около 100 до около 400 на година в рамките на няколко години. Пентагонът обяви второ споразумение с Lockheed Martin за "ускоряване“ на производството на ракети за прецизни удари (PrSM) – тактически балистични ракети, използвани за първи път срещу Иран. Те са наследници на предишната армейска тактическа ракетна система (ATACMS).

Lockheed Martin потвърди поръчката за четирикратно увеличаване на производството на ракети PrSM, като заяви, че тя се основава на предишен договор на стойност 4,94 милиарда долара, възложен от американската армия миналата година.

В трета сделка Honeywell Aerospace се съгласи да увеличи производството на "критични компоненти за американските запаси от боеприпаси“, включително. навигационни системи, се посочва в прессъобщение на Министерството на отбраната.

