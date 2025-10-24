Войната в Украйна:

Кметът на Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в общината

24 октомври 2025, 23:20 часа 1141 прочитания 0 коментара
Кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов издаде заповед, с която забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината заради 1 ноември – Деня  на народните будители.  Това съобщиха от Община Елин Пелин. Оттам уточняват, че по традиция 1 ноември се чества с особена тържественост в град Елин Пелин – с молебен и факелно шествие, в което се включват стотици жители на града и околните села, ученици, учители, спортисти, читалищни самодейци и духовни лица.

„Според мен Денят на народните будители трябва да бъде национален празник, защото тогава се прекланяме пред крепителите на българския дух - онези, които запалиха искрата на българщината някога и тези, които я поддържат жива и днес. Затова в Елин Пелин избираме да празнуваме светлината на знанието и родолюбието, а не сенките на чуждите обичаи“, подчерта кметът Ивайло Симеонов.

На 1 ноември за девета поредна година община Елин Пелин ще събере всички поколения в едно общоградско честване. Тази година над 1000 факли ще осветят пътя на шествието, превръщайки града в пламтящ символ на памет, знание и духовност, отбелязват от общината.

Хелоуин се отбелязва на 31 октомври – в навечерието на католическия празник Вси светии (1 ноември). Произхожда от древния келтски празник Самхейн, с който хората са отбелязвали края на лятото и началото на зимата. Вярвало се е, че в тази нощ духовете на мъртвите се връщат на земята.

Днес Хелоуин се празнува основно в САЩ, Канада и други западни страни, като хората се обличат в костюми, украсяват домовете си с тикви и ходят от врата на врата, казвайки „пакост или лакомство“. От години в България е модерно да се отбелязва Хелоуин – деца и възрастни се маскират, най-малките обикалят за лакомства.

Ивайло Симеонов е кмет на Елин Пелин от 2015 г., вече трети мандат. През годините винаги е бил издиган от ВМРО и коалиции около партията. Симеонов не за първи път забранява отбелязването на Хелоуин на територията на общината.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
